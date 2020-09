Projeto de ensino inspirado em Paulo Freire estreia Círculo de Leitura

O Projeto de Ensino "Paulo Freire: contribuições teóricas e práticas para a formação de professores", vinculado ao curso de Pedagogia da unidade de Dourados e a Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), dá início neste sábado (19) ao Círculo de Leitura.

Sob a coordenação da Prof.ª Dra Andréia Nunes Militão, o Projeto de Ensino conta com a colaboração das professoras Dra. Carla Regina de Souza Figueiredo, Dra. Elis Regina dos Santos Viega e Ma. Evally Rodrigues e tem como integrantes cinco bolsistas - Denise Romão dos Santos, Karlen Galdino Martins, Odete da Silva, Talita de Aguiar Silva e Vitória da Silva Ferreira – e duas acadêmicas voluntárias - Kaori Aparecida Aoyama e Karina Paelo de Souza.

A execução deste Projeto visa aprofundar o conhecimento sobre Paulo Freire – Patrono da Educação Brasileira no âmbito das licenciaturas da UEMS/Dourados, de modo a contribuir significativamente para a formação inicial de professores. O Projeto tem duração prevista de dois anos.

Confira a programação

Em outubro, está previsto mais uma Círculo de Leitura com análise da obra "Professora sim, tia não - cartas a quem ousa ensinar". Todas as atividades são no horário de Mato Grosso do Sul. Elas ocorrerão mensalmente (sempre no último sábado) do mês e poderão ser acessadas pelo endereço: meet.google.com/poe-rrqo-uet

19/09/2020 – 8h. Círculo de Leitura – análise da obra "A importância do ato de ler"

23/09/2020 – 18h. Live “O que aprendi com Paulo Freire? Uma conversa com ex-alunos"

03/10/2020 – 8h. Planejamento do Projeto de Ensino (atividade restrita à equipe)

31/10/2020 – 8h. Círculo de Leitura – análise da obra "Professora sim, tia não - cartas a quem ousa ensinar".

Conheça mais sobre o Projeto

O Projeto de Ensino 'Paulo Freire' realizará mensalmente o Círculo de Leitura dos textos freirianos a fim de conhecer e apreender os conceitos e/ou as ideias compartilhadas por Paulo Freire ao longo de sua trajetória enquanto educador e também associar os diferentes gêneros textuais escolhidos pelo autor para socializar as suas experiências. Intenciona-se, dessa maneira, propiciar aos acadêmicos e acadêmicas acesso ao pensamento freiriano e suas repercussões para o campo da formação de professores.