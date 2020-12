Programação de Natal para adultos e crianças em SP

Uma das principais novidades desta temporada é o Lummina Fest - (Foto: Alex Silva/Estadão)

A programação natalina em São Paulo também passará por adaptações por causa da pandemia. Os organizadores investiram em tecnologia e atrações alternativas para garantir que o clima natalino se espalhe pela cidade de maneira segura.

Uma das principais novidades desta temporada é o Lummina Fest, um circuito temático de 1 km montado dentro do Expo Center Norte, na zona norte da capital, para ser percorrido de carro, que foi aberto ontem, dia 4. Na área dos quatro pavilhões, o público poderá ver portais e mais de 200 esculturas repletos de luzinhas. O local também abriga um food Park.

De acordo com Paulo Rizzo, da Ripa Cenografia, responsável pela concepção do evento, a inspiração veio de um circuito de Natal que ele viu em Melbourne, na Flórida, também feito de carro, em 2018. "Eu já tinha vontade de fazer algo parecido por aqui fazia dois anos. Quando veio a pandemia, a ideia caiu como uma luva", conta Rizzo. A montagem incluiu cerca de 250 pessoas. O espaço funciona até 27 de dezembro, com sessões inclusive nos dias 24 e 25. Por hora, 40 carros podem percorrer o circuito.

O Lummina Fest é dividido em três partes. A primeira estação retrata o mundo animal, com peixes, baleias, leões e uma árvore baobá feita com restos de madeira usada no evento. A fase seguinte é a Lúdica, com fadas, princesas e bruxas que "voam" pelo espaço. As fadas mostram o caminho para a Lapônia (onde, segundo a lenda, mora o Papai Noel), com tubos de leads que iluminam iglus e ursos polares. Por fim, o espaço do Natal traz trenós, renas, bolas e, claro, o bom velhinho. Ingressos de R$ 110 a R$ 240 no sympla.com.br.

Vila do Natal

No Complexo do Ginásio do Ibirapuera, a Vila do Natal Big, aberta em 20 de novembro, tem um circuito de 6 mil metros quadrados de cenários temáticos multimídia. O acesso é híbrido - ou seja, pode ser feito a pé ou de carro. A Vila do Natal é produzida pela Road Tour Experience, a mesma da exposição interativa Vianova e os Viajantes do Espaço, que ocupou o mesmo Ginásio do Ibirapuera entre outubro e novembro.

Crianças e adultos, em dia e horário escolhidos na hora da compra do ingresso, são guiados de forma interativa por seis diferentes estações. O trajeto tem duração de 40 minutos. Ingressos individuais de R$ 70 (meia-entrada individual) a R$ 140; às quartas, carro com até 4 pessoas tem preço único de R$ 240; sympla.com.br.

Ao ar livre

No Parque Ibirapuera, uma das principais mudanças é a que a tradicional árvore de Natal que ficava em frente ao parque será transferida para um ponto próximo à Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros. As lâmpadas natalinas que enfeitavam as árvores no entorno do parque também não serão instaladas.

"Para evitarmos aglomerações, transformamos o Natal do Ibirapuera não em um evento, mas em uma comemoração", diz Samuel Lloyd, diretor da Urbia, empresa privada que, desde outubro, administra o parque.

Para que a festa no Ibirapuera seja menos aglomerada e mais fluida, os visitantes poderão percorrer 3 diferentes áreas ao redor do lago onde serão instaladas árvores de Natal com 18 metros de altura e outros enfeites no Natal no Ibirapuera - Uma Aventura Encantada. Nesses pontos, eles poderão acessar um QR code que trará uma programação interativa. "Todas as ações deste ano incluem sustentabilidade e queremos englobar as pessoas nelas. Além disso, com os enfeites na área interna, ficará o convite para que elas entrem no parque e não fiquem apenas na calçada estreita ao redor do lago", diz Lloyd. No entanto, até 6 de janeiro, o balé das fontes luminosas, que dançam ao som de músicas natalinas, estará em funcionamento.

Com 46 metros de altura, 17,65 de diâmetro e projeções 360° em alta resolução, a Árvore de Natal da Ponte Estaiada não poderá ser acessada pelo público. A inauguração ocorre hoje, às 20h.

Música, teatro e dança pela cidade

A programação cultural natalina também está cheia de opções. O grupo Trovadores Urbanos se transforma em Trovadores Noéis: nos dias 11 e 18 dezembro (20h, 20h30, 21h e 21h30), eles aparecem na sacada de sua sede para cantar temas natalinos. A apresentação poderá ser acompanhada da calçada. Grátis; Rua Aimberê, 651, Perdizes.

No Teatro Alfa, a apresentação de O Quebra-Nozes será diferente. A 37ª edição do espetáculo não será executada por completo pela Cisne Negro Cia. de Dança, mas apenas seu 2º ato, seguido da obra Cânticos Místicos - sem intervalo. Com direção artística de Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, a atração terá três apresentações (18, 19 e 20 de dezembro) de forma presencial, com 315 lugares. No último dia, haverá uma apresentação online. Ingressos pelo sympla a R$ 100; live em 20/12, R$ 40.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo, promove a 3ª edição do Festival de Natal, cujo tema é Um Sonho de Cidade. De 11 a 23 de dezembro, serão dezenas de atrações, online e gratuitas (programação em facebook.com/turismoprefsp), que incluem apresentações artísticas que serão transmitidas de pontos históricos da cidade, como o Teatro Municipal e o Mercado Municipal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.