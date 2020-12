Principais nomes da década: Enzo e Valentina ficam fora de Top 10

Você sabe quais são os principais nomes dados aos bebês no Brasil ao longo desta década? Se apostou em Enzo e Valentina, nomes populares nos últimos tempos, pode se surpreender ao descobrir que Miguel e Maria Eduarda foram os mais frequentes.

As informações foram divulgadas pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), que administra a Central Nacional de Informações do Registro Civil (clique aqui para ler os dados referentes a 2020).

O crescimento de Enzo já vinha chamando atenção desde 2016, quando foi o 11º nome masculino mais frequente, integrando o Top 10 pela primeira vez em 2017.

Em 2018, Enzo Gabriel foi o mais registrado do País, em 18.156 bebês. O nome também foi o campeão em 2019, com 16.672 registros. Em 2020, sequer aparece no Top 10, perdendo para nomes como Miguel, Arthur, Davi, Gael, Samuel e João Miguel.

Já entre os nomes femininos da década, o destaque fica com Maria Eduarda, seguido por Alice, Laura, Sophia, Maria Clara, Julia e Helena - o principal nome de 2020.

Valentina, outro nome que ganhou destaque nos últimos anos, ficou apenas na 8ª colocação, à frente de Ana Clara e Ana Júlia. O nome, porém, não faz parte do Top 10 de nomes em geral, somente da lista feminina.

Confira abaixo o Top 10 do ranking nacional de nomes mais registrados no Brasil ao longo desta década:

Os 10 nomes mais frequentes do Brasil na década

Miguel - 321.644

Arthur - 287.886

Davi - 248.066

Gabriel - 223.899

Maria Eduarda - 214.250

Alice - 193.788

Heitor - 154.237

Pedro Henrique - 154.232

Laura - 153.557

Sophia - 147.579

Os 10 nomes masculinos mais frequentes do Brasil na década

Miguel - 321.644

Arthur - 287.886

Davi - 248.066

Gabriel - 223.899

Heitor - 154.237

Pedro Henrique - 154.232

Bernardo - 143.046

Samuel - 140.695

Lucas - 140.683

Guilherme - 131.634

Os 10 nomes femininos mais frequentes no Brasil na década

Maria Eduarda - 214.250

Alice - 193.788

Laura - 153.557

Sophia - 147.579

Maria Clara - 140.043

Julia - 138.675

Helena - 132.342

Valentina - 125.813

Ana Clara - 121.920

Ana Julia - 110.123