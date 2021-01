Primeira lista de designação da REE será publicada neste domingo

Alunos REE - (Foto: Governo do Estado de MS)

Será publicada neste domingo (10) a 1ª lista de designação dos estudantes pré-matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE), entre os dias 30 de novembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021. A relação será disponibilizada no portal da Central de Matrículas da REE. Os interessados que não concluíram o preenchimento dos dados, dentro do prazo, terão uma nova oportunidade entre os dias 11 e 15 de janeiro, na segunda etapa da pré-matrícula.

Para os estudantes já designados para as unidades escolares apontadas como 1ª, 2ª ou 3ª opções, o período de 11 a 15 de janeiro servirá para a efetivação da matrícula, seguindo as orientações da Central de Matrículas da REE. Vale salientar que o atendimento da Central também pode ser feito pelo 0800-647-0028 ou de forma presencial, em Campo Grande.

O 1º período de pré-matrícula da REE contou com etapas voltadas para Atualização Cadastral, Confirmação de Permanência e também para as pré-matrículas dos estudantes que desejam ingressar na REE. Como parte do cronograma, a 1ª relação dos estudantes designados marca o fim desta primeira etapa e será publicada neste domingo, dia 10 de janeiro, no site da Matrícula Digital.

2ª Etapa da pré-matrícula

Nesta segunda-feira (11.01) terá início a segunda etapa da pré-matrícula, voltada para aqueles que não tenham concluído o preenchimento dos dados na plataforma da Matrícula Digital ou que tenham perdido os prazos da primeira etapa. Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. No painel, devem ser fornecidas informações como telefone, endereço completo, dados para identificação e unidades escolares apontadas como opções para ingresso.

A segunda - e última - etapa, se encerra às 23h59 (horário de MS) do dia 15 de janeiro de 2021.

Atendimento

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.