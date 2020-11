Petrobras Cultural seleciona projetos de animação para crianças

Petrobras - (Foto: SANDRO VOX )

Dezesseis projetos de filmes de animação, voltados ao público infantil de até 6 anos de idade, foram selecionados para patrocínio pelo Programa Petrobras Cultural para Crianças e serão exibidos em plataformas digitais. O anúncio foi feito no Rio de Janeiro pela empresa, que investirá no programa R$ 4 milhões. Ao todo, foram contemplados oito estados e o Distrito Federal, com projetos de temas variados de curta e média metragens, apresentando diferentes técnicas de animação.

De São Paulo, foram escolhidos quatro projetos, seguindo-se o Paraná, Goiás, a Bahia e Minas Gerais, com dois projetos cada, além do Amazonas, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e Distrito Federal, com um projeto cada.

Celeiro

O gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Aislan Greca, lembrou que o Brasil é um celeiro cultural nesse segmento voltado à primeira infância. “Acreditamos que incentivar a animação pode impulsionar a produção de filmes de qualidade para essa faixa etária”, disse Greca.

Especialistas em primeira infância e em cinema de animação que participaram da seleção dos projetos vencedores elogiaram o elevado padrão de qualidade dos concorrentes. O animador e produtor audiovisual Tiago Mal avaliou que os resultados obtidos “são recortes de uma produção robusta, incrivelmente criativa e que se desenvolve em todas as regiões”. Já Bruno Honda salientou a diversidade dos projetos inscritos. “Pude avaliar projetos de todas as regiões do Brasil, com uma diversidade de olhar de tamanho tão continental quanto o nosso país”, comentou.

Petrobras Cultural para Crianças

O programa lançou este ano mais duas chamadas para recebimento de projetos. A primeira, com investimento de R$ 4 milhões para artes cênicas, terá espetáculos de teatro e dança que começam a ser exibidos no início de 2021. A segunda, para feiras e eventos literários, com valor total de R$ 2 milhões, está com inscrições ainda abertas no site www.petrobras.com.br/cultura até 8 de janeiro de 2021.