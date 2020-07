Peter Green, guitarrista do Fleetwood Mac, morre aos 73 anos

O guitarrista do Fleetwood Mac - (Foto: Reprodução)

O guitarrista do Fleetwood Mac e cofundador do influente grupo de rock, Peter Green, morreu neste sábado, 25, aos 73 anos, informou a Associated Press, citando uma declaração dos advogados do músico. O escritório de advocacia Swan Turton disse em comunicado que Green morreu enquanto dormia, informou a AP.

Green, nascido em Londres, foi um dos quatro membros originais da banda fundada em 1967 e foi um dos oito membros a serem introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll em 1998.

Homenagens dos colegas de rock britânicos de Green e fãs admiradores apareceram no Twitter no sábado, lembrando-o como um dos guitarristas mais talentosos de sua geração.

"Um artista que eu realmente amei e admirei ... Ele era um cantor de tirar o fôlego, guitarrista e compositor", twittou David Coverdale, vocalista da banda britânica de rock Whitesnake.

"Deus abençoe o inefável Peter Green, um dos heróis pouco celebrados da integridade musical, inovação e espírito", escreveu no Twitter o cantor e compositor britânico Cat Stevens.

Green deixou a banda em 1970, na época em que usava drogas psicodélicas e lutava contra a esquizofrenia, segundo o site da Fleetwood Mac.

Para alguns dos seus ouvintes, Green, foi um dos melhores guitarristas britânicos de blues dos anos 60. B.B. King disse uma vez que Green "tinha o mais doce tom que ele já havia ouvido. "Ele era o único que me fazia suar frio". (Com agências internacionais).