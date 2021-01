Personal trainer de famosos em Goiás morre após se recuperar de covid-19

O personal trainer Marcos Leandro da Silva, de 46 anos, morreu na noite da última segunda-feira, 25, de parada cardiorrespiratória. Marcão, como era conhecido pelas celebridades de Goiás, havia se recuperado de covid-19 há 7 meses.

Na noite de domingo, dia 24, o preparador físico teve falta de ar e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant, que fica em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Em seguida, sofreu três paradas cardiorrespiratórias e faleceu. A causa da morte está sendo investigada.

Marcão fez fama atendendo celebridades como os sertanejos Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Naiara Azevedo, João Bosco, da dupla com Vinícius, e Cauan, da dupla com Cleber. No seu perfil do Instagram, com mais de 20 mil seguidores, ele dava dicas de treino.

Gusttavo Lima postou uma foto ao lado de Marcão em suas redes sociais. "Foi você que me ingressou nesse mundo de academia. Nunca vou me esquecer da minha primeira aula. Vai com Deus, meu irmão, que Jesus te receba de braços abertos. Meus pêsames a toda a família. Você vai fazer muita falta", escreveu.