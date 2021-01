Pandemia limita premiação da APCA em 2020

A Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, divulgou na segunda, 18, a lista dos melhores de 2020 nas categorias Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infantojuvenil e Televisão.

Neste ano, por causa dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus, as áreas optaram pela realização de uma premiação com menos categorias, em caráter de excepcionalidade.

"Em 2020, as artes enfrentaram a pior de suas crises estruturais dos últimos tempos: política e de saúde pública. A união de nossos artistas provou mais uma vez que juntos somos mais fortes e que sempre sairemos vencedores. Tudo isso acabou oferecendo aos críticos da APCA um outro olhar para a produção artística, agora com o território ampliado pela virtualidade", disse Celso Curi, presidente da APCA.

A cerimônia e o formato de entrega do troféu criado pelo artista plástico Francisco Brennand a todos os artistas contemplados neste Prêmio APCA - cuja premiação é a 64.ª na história da entidade - ainda não foram definidos.

Entre os ganhadores, destaque para Camila Morgado e Du Moscovis, contemplados em Televisão pela série Bom Dia, Verônica, também eleita como melhor dramaturgia. Na música popular, o destaque foi Teresa Cristina, pelo conjunto de lives.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.