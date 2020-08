Organizações culturais fazem campanha para arrecadação de cestas básicas

Alunos do Clube de Leitura da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) realizam uma campanha para promover a literatura e aumentar o engajamento das pessoas nas causas sociais em tempos de pandemia do novo coronavírus. O objetivo é arrecadar fundos por meio da internet até o dia 6 de setembro.

"Diante da situação de vulnerabilidade imposta pela pandemia a diversas famílias, o trabalho das ONGs se tornou ainda mais importante para auxiliar, no momento de crise, aqueles que não são suficientemente amparados pelo Estado. Nesse sentido, estabelecemos como objetivo fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar na luta contra os efeitos devastadores da covid-19, e a Ação Literária foi uma maneira criativa que encontramos para cumprir nosso papel", afirma Luíza Benamor, diretora de marketing da FEA Social.

A presidente do Clube de Leitura, que está comandando a Ação Literária, Ana Laura Prieto, explica que a campanha está arrecadando fundos para a Rede Cultural Beija-Flor. "Ao finalizar o planejamento geral da Ação Literária, precisávamos escolher uma instituição beneficente para a qual destinar o valor que seria arrecadado. Queríamos escolher uma organização confiável e que, de alguma forma, agisse de acordo com a missão do clube de compartilhar o acesso à cultura. A Beija-Flor é uma instituição reconhecida internacionalmente, com 27 anos de atuação, que atende gratuitamente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica", esclarece.

Antes da pandemia, aproximadamente 200 alunos participavam dos diversos cursos oferecidos pela ONG, como informática, design gráfico, inglês, jornalismo, fotografia, capoeira e gastronomia, entre outros.

Atualmente, em meio à pandemia da covid-19, a Rede Cultural Beija-Flor está fornecendo cestas básicas e kits de limpeza para as famílias de seus alunos, moradores das aldeias indígenas próximas a São Bernardo do Campo e famílias afetadas pelo incêndio na comunidade Sítio Joaninha. "A Ação Literária ainda está arrecadando os recursos por meio da venda das rifas, mas todo esse dinheiro será doado para nós e, assim, transformado nas cestas básicas. Nós da Beija-Flor desejamos distribuir livros junto às cestas, mas, infelizmente, ainda não conseguimos fechar nenhuma parceria que doasse os livros. Consideramos de extrema importância, neste tempo de isolamento, manter também a saúde mental", afirma Denilson de Jesus Silva, gestor de projetos da organização desde 2016.

A Rede Cultural Beija-Flor surgiu a partir da leitura do filme Pixote, a Lei do Mais Fraco. "Gregory John Smith, o norueguês que atuava no mundo das artes como marchand, foi impactado por aquelas imagens e pela história do filme. Assim, em 1992, ele veio ao Brasil para ajudar crianças da Praça da Sé. Passou por um período de convívio com a realidade das ruas, identificou as questões e necessidades relacionadas à continuidade do seu projeto, retornou à Noruega, leiloou seus bens, e criou a fundação internacional Children At Risk Foundation - Kolibri Carf (Fundação Criança em Risco), nossa principal mantenedora até os dias atuais, retornando ao Brasil no ano seguinte", conta Denilson. Muitos desses meninos e meninas acolhidos nos anos 1990 em uma chácara, na beira da represa Billings, em Diadema, hoje são adultos e trabalham na ONG como educadores e gestores.

A Ação Literária, promovida por alunos da FEA-USP, entrou em contato com editoras de livros para tornar as doações mais atraentes. "Propusemos uma parceria que possibilitou o sorteio que ocorrerá após o final da campanha de R$ 100 em livros da editora Lote 42 e R$ 150 em livros da editora Grua", ressalta Ana Laura Prieto.

Existem três tipos de faixas para doação: quem der R$ 7 concorre a R$ 100 em livros da Editora Lote 42; quem doar R$ 10 pode ganhar R$ 150 em livros da Editora Grua e quem doar R$ 15 concorre aos dois prêmios. Não há limite de doação. Toda a arrecadação é online por meio do link: bit.ly/rifa-clube. Por causa da pandemia, a divulgação também está sendo realizada apenas nas redes sociais do Clube de Leitura (@clubedeleiturafeausp) e da FEA Social (@feasocialusp), além de jornais universitários.

A campanha Ação Literária acaba no dia 6 de setembro, com o sorteio dos dois vales nas editoras Grua e Lote 42 para os doadores que compraram as rifas. "No entanto, acredito que ela se insere em um contexto muito maior que deve não só perdurar até o fim da covid-19, como também deve deixar frutos para o momento pós-pandemia. Na nossa visão, tal contexto é o de jovens universitários que enxergam o seu papel na construção de um novo normal que tem como principais pilares a empatia e a responsabilidade social. Assim, esperamos que a nossa campanha inspire mais estudantes a usar seus espaços e suas vozes como meio de propagação do impacto positivo", finaliza a presidente do Clube de Leitura, Ana Laura Pietro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.