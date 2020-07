One Direction comemora 10 anos com vídeos e material especial

Membros da One Direction - (Foto: David McNew / Reuters)

A boyband britânica One Direction completou 10 anos de existência nesta quinta-feira, 23. Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles e Louis Tomlinson publicaram lembranças em homenagem à data.

Desde o mês de abril, quando os quatro voltaram a seguir o perfil da banda nas redes sociais, surgiram especulações sobre um possível retorno do grupo.

Em agosto de 2015, meses depois da saída voluntária de Zayn Malik, o One Direction anunciou que faria uma pausa indefinida em seus trabalhos.

Para comemorar os 10 anos do grupo, as redes sociais da banda anunciaram que clipes em qualidade melhorada e remasterizados serão disponibilizados nos próximos dias.

Ainda hoje, será liberado o vídeo em 4K de What Makes You Beautiful. Na sexta-feira, 24, Live While We're Young, no sábado, 25, Story Of My Life, no domingo, 26, Steal My Girl, na segunda-feira, 27, History.

Na terça-feira, 28, haverá uma live do DVD Where We Are Tour - Live From San Siro Stadium.

Liam Payne relembrou um print de mensagem de celular que enviou ao seu pai contando que estava em uma boyband. Já Louis Tomlinson relembrou a primeira foto dos músicos como um grupo, ainda como participantes do reality show The X Factor.

"Eu não consigo acreditar que se passaram 10 anos. Obrigado à nossa equipe, nosso time e todos que nos ajudaram nesse caminho", escreveu Harry Styles.

"Quando encontrei estes quatro rapazes não havia como eu pensar que nós iríamos fazer o que fizemos. Quantas memórias inacreditáveis compartilhamos juntos", publicou Niall Horan.

Zayn Malik, que deixou o grupo em 2015, ainda não havia publicado nada referente à data em suas redes sociais até a publicação da reportagem.