Oito mulheres e um Segredo/Ocean's 8

(EUA, 2018.) Dir. Gary Ross, com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter.

Na sequência da série Onze Homens e Um Segredo, de Steven Soderbergh (Doze Homens e Outro Segredo, Treze Homens e Um Novo Segredo), surgiu essa variação no feminino. Oito mulheres planejam o roubo de joias em evento de gala em Nova York. Sandra, Cate, Anne e as outras, mas espere aí - aquela não é Kim Kardashian? Gary Ross dirigiu Alma de Herói (o belo Seabiscuit) e formatou Jogos Vorazes.

GLOBO, 22H45. COLORIDO, 111 MIN.

