Natureza pede socorro

Apresentada dentro do Jornal da Band, a partir desta quarta, 26, a série apresenta Fogo no Pantanal traz reportagens especiais sobre a situação de queimada, cada vez mais difícil de controlar.

O repórter Yan Boechat acompanha de perto o trabalho de bombeiros, brigadistas, agentes do Ibama e das Forças Armadas no combate ao fogo que está acabando com a fauna da região, umas das mais ricas do País. Além disso, a reportagem revela dados sobre os impactos no turismo.

A atração será exibida de quarta a sábado, às 19h20.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.