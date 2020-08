Nasce primeira filha de Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger

O ator Chris Pratt e a escritora Katherine Schwarzenegger anunciaram o nascimento da primeira filha do casal nesta segunda-feira, 10. A bebê recebeu o nome de Lyla Maria Schwarzenegger Pratt.

"Não poderíamos estar mais felizes. Tanto a mãe quanto a bebê estão ótimas. Somos muito abençoados", disse Pratt em uma publicação no Instagram. Na foto é possível ver a mão de Lyla, junto com as de Pratt e Katherine Schwarzenegger. Os dois começaram a se relacionar em 2018, e se casaram no ano seguinte.

Lyla é a segunda filha de Chris Pratt. O ator foi casado com a atriz Anna Faris entre 2009 e 2017, e os dois tiveram um filho, Jack, que também nasceu no mês de agosto e tem sete anos de idade. Lyla é a primeira neta do ator Arnold Schwarzenegger, pai de Katherine.

Astro de 'Vingadores', Pratt recebeu os parabéns de colegas de elenco na publicação, incluindo o diretor James Gunn e a atriz Gwyneth Paltrow. "Nós estamos muito felizes por vocês!", disse a atriz Zoe Saldana, que vive a heroína Gamora.