'Mundo Bita' lança clipe 'Querida chupeta, bye-bye'; assista

'Mundo Bita' lança clipe da música 'Querida chupeta, bye-bye' - Foto: Mr. Plot

A hora de deixar a chupeta costuma ser desafiadora para pais e mães. O Mundo Bita lança, nesta sexta-feira, 2, o clipe Querida Chupeta, Bye-Bye, para ajudar os pequenos nesse momento de transição, que também pode ser de alegria e liberdade.

Tina conta com a ajuda do Bita e do querido primo Dan nessa missão cheia de amor e aventura.

O canal oficial da animação tem mais de cinco milhões de inscritos e clipes que ultrapassam sete bilhões de visualizações.

Alegria, música e cor são elementos essenciais nos vídeos com temáticas atuais e importantes do universo infantil. Na produção deste lançamento, não foi diferente.

"Adoramos esta sinergia que construímos a cada dia com tanta atenção. Esperamos contribuir em mais uma fase importante no desenvolvimento das crianças", declara o compositor do Mundo Bita, Chaps Melo.

O cantor, que é diretor de Criação da Mr. Plot, também experimentou essa realidade em sua vida pessoal com a filha mais velha, Bebel. "Criei a história de que um jacaré que morava pertinho de casa adorava ganhar chupetas de presente. Marcamos um passeio e ela deixou nas margens do rio. Peguei e descartei sem ela perceber. Até hoje Bebel pensa que fez a alegria do animal", conclui.

Assista ao vídeo: