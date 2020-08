MTV Miaw 2020: confira as novas categorias e os indicados da premiação

A MTV anunciou nesta quinta-feira, 20, os indicados e as novas categorias da premiação MTV Miaw 2020. O evento, ainda sem data confirmada, será ao vivo e terá um novo formato, dentro de um estúdio, respeitando todas as normas de higienização e distanciamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com um total de 29 categorias, Anitta, Emicida, Ludmilla e Luísa Sonza lideram o ranking de nomeações, aparecendo em cinco indicações cada. Além disso, algumas categorias foram criadas devido ao contexto de pandemia: Melhor Clipe Feito em Casa, Live das Lives e Meme de Quarentena.

Outra novidade é no prêmio Transforma MIAW, representado pelo troféu do Gato Branco, que também recebeu quatro novas categorias. São elas: Transforma MIAW Ação Antiracismo, Transforma MIAW Direitos LGBTQIA +, Transforma MIAW Violência Contra Mulher e Transforma MIAW Luta Contra Fome na Pandemia.

As votações já estão abertas e podem ser feitas pelo site da premiação e pelo Twitter, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag do seu indicado (#MTV + Categoria + Indicado) no mesmo tweet.

Confira a lista completa de indicados ao MTV Miaw 2020

Apepê do Ano

Tik Tok #MTVAPPTIKTOK

Twitter #MTVAPPTWITTER

Instagram #MTVAPPINSTAGRAM

Twitch #MTVAPPTWITCH

Whatsapp #MTVAPPWHATS

Aposta MIAW

Gabi Oliveira (DePretas) #MTVAPOSTAGABI

Nath Finanças #MTVAPOSTANATH

Lucca Najar #MTVAPOSTANAJAR

Audino Vilão #MTVAPOSTAAUDINO

Sidoka #MTVAPOSTASIDOKA

Agnes Nunes #MTVAPOSTAAGNES

Luccas Luccas #MTVAPOSTALUCCAS

Hiran #MTVAPOSTAHIRAN

Artista Musical

Pabllo Vittar #MTVARTISTAMUSICALPABLLO

Anitta #MTVARTISTAMUSICALANITTA

Luísa Sonza #MTVARTISTAMUSICALLUISA

Ludmilla #MTVARTISTAMUSICALLUDMILLA

Vitor Kley #MTVARTISTAMUSICALVITORKLEY

Pedro Sampaio #MTVARTISTAMUSICALPEDROSAMPAIO

Emicida #MTVARTISTAMUSICALEMICIDA

Anavitória #MTVARTISTAMUSICALANAVITORIA

Beat BR

Emicida #MTVBEATBREMICIDA

Filipe Ret #MTVBEATBRFILIPE

Orochi #MTVBEATBROROCHI

Djonga #MTVBEATBRDJONGA

Hungria Hip Hop #MTVBEATBRHUNGRIA

Matuê #MTVBEATBRMATUE

Xamã #MTVBEATBRXAMA

Drik Barbosa #MTVBEATBRDRIK

Challenge da Vez

Flip the Switch #MTVCHALLENGEFLIPTHESWITCH

I'm Just a Kid #MTVCHALLENGEJUSTAKID

Wipe it down #MTVCHALLENGEWIPEIT

Roi Leticia #MTVCHALLENGEROILETICIA

#TudoNoSigiloChallenge #MTVCHALLENGENOSIGILO

Oh Nanana #MTVCHALLENGEOHNANANA

Savage Challenge #MTVCHALLENGESAVAGE

Don't Start Now Challenge #MTVCHALLENGEDONTSTARTNOW

Clipão da P#rr@

Diaba (Urias) #MTVCLIPAODIABA

áudio de desculpas (Manu Gavassi) #MTVCLIPAOAUDIODEDESCULPAS

Partilhar (Rubel e Anavitória) #MTVCLIPAOPARTILHAR

Silêncio (Emicida) #MTVCLIPAOSILENCIO

Eu Vou (Hot e Oreia part. Djonga) #MTVCLIPAOEUVOU

Calendário (Anavitória) #MTVCLIPAOCALENDARIO

Amor de Que (Pabllo Vittar) #MTVCLIPAOAMORDEQUE

Verdinha (Ludmilla) #MTVCLIPAOVERDINHA

DJ Lanso a Braba

Alok #MTVBRABAALOK

GBR #MTVBRABAGBR

Rennan da Penha #MTVBRABARENNAN

Dennis DJ #MTVBRABADENNIS

Tropkillaz #MTVBRABATROPKILLAZ

Papatinho #MTVBRABAPAPATINHO

WC No Beat #MTVBRABAWCNOBEAT

Pedro Sampaio #MTVBRABAPEDROSAMPAIO

Falou Tudo

Emicida #MTVFALOUTUDOEMICIDA

Drauzio Varella #MTVFALOUTUDODRAUZIO

Gabriela Prioli #MTVFALOUTUDOGABRIELA

Gregório Duvivier #MTVFALOUTUDOGREGORIO

Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal #MTVFALOUTUDOGABIFELIPEYURI

Fandom Real_Oficial

Anitters (Anitta) #MTVFANDOMANITTERS

Loves (Dua Lipa) #MTVFANDOMLOVES

BTS Army (BTS) #MTVFANDOMBTSARMY

Harries (Harry Styles) #MTVFANDOMHARRIES

Little Monsters (Lady Gaga) #MTVFANDOMLITTLEMONSTERS

Blink (Blackpink) #MTVFANDOMBLINK

Ludmillers (Ludmilla) #MTVFANDOMLUDMILLERS

Feat Gringo

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck With U #MTVFEATGRINGOSTUCKWITHU

Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy #MTVFEATGRINGOSOURCANDY

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain on Me #MTVFEATGRINGORAINONME

Sam Smith, Demi Lovato - I'm Ready #MTVFEATGRINGOIMREADY

Doja Cat ft. Nicki Minaj - Say So #MTVFEATGRINGOSAYSO

Megan Thee Stallion ft Beyoncé - Savage #MTVFEATGRINGOSAVAGE

Feat Nacional

Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca) #MTVFEATCOMBATCHY

Só Ficou o Cheiro (Rael e Melim) #MTVFEATCHEIRO

Romance Proibido (Kevin O Chris e Ferrugem) #MTVFEATROMANCE

Será (Lagum e Iza) #MTVFEATSERA

Tangerina (Tiago Iorc e Duda Beat) #MTVFEATTANGERINA

Flores (Vitão e Luísa Sonza) #MTVFEATFLORES

Desce Pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga) #MTVFEATPLAY

Eterna Sacanagem (MC Jottapê, MC Kekel, Kevinho) #MTVFEATSACANAGEM

Game Do Ano

The Last of Us Part 2 (PS4) #MTVGAMELASTOFUS2

Final Fantasy 7 remake (PS4) #MTVGAMEFINALFANTASY7

Animal Crossing: New Horizons (SWITCH) #MTVGAMEANIMALCROSSING

Mario Kart Tour (MOBILE) #MTVGAMEMARIOKART

Fortnite (MOBILE) #MTVGAMEFORTNITE

PUBG - Temporada 14 (PC) #MTVGAMEPUBG14

Valorant (PC) #MTVGAMEVALORANT

Ghost of Tsushima (PS4) #MTVGAMETSUSHIMA

Hino de Karaokê Em Casa

Supera (Marília Mendonça) #MTVKARAOKESUPERA

Tudo Aconteceu (MC Du Black com Delacruz) #MTVKARAOKETUDOACONTECEU

A Gente Fez Amor (Gusttavo Lima) #MTVKARAOKEAGENTEFEZAMOR

Tudo Ok (Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro) #MTVKARAOKETUDOOK

Aí Eu Bebo (Maiara e Maraisa) #MTVKARAOKEBEBO

Mentira (Felipe Araújo) #MTVKARAOKEMENTIRA

Asas (Luan Santana) #MTVKARAOKEASAS

Em Casa Na Cama Que eu Paguei (Wesley Safadão part. Zé Neto & Cristiano) #MTVKARAOKENACAMA

Hino do Ano

Sentadão (Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro) #MTVHINOSENTADAO

Menina Solta (Giulia Be) #MTVHINOMENINASOLTA

Verdinha (Ludmilla) #MTVHINOVERDINHA

Desce pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga) #MTVHINOPLAY

Amor de Que (Pabllo Vittar) #MTVHINOAMORDEQUE

Braba (Luísa Sonza) #MTVHINOBRABA

Pupila (Anavitória, Vitor Kley) #MTVHINOPUPILA

Surtada (Dadá Boladão, Tati Zaqui feat OIK) #MTVHINOSURTADA

Hit Global

Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande) #MTVHITRAINONME

Say So (Doja Cat ft. Nicki Minaj) #MTVHITSAYSO

Watermelon Sugar (Harry Styles) #MTVHITWATERMELON

Break My Heart (Dua Lipa) #MTVHITBREAKMYHEART

Blinding Lights (The Weeknd) #MTVHITBLINDING

I Love Me (Demi Lovato) #MTVHITILOVEME

Circles (Post Malone) #MTVHITCIRCLES

Everything I Wanted (Billie Eilish) #MTVHITEVERYTHING

Ícone MIAW

Felipe Neto #MTVICONEFELIPENETO

Emicida #MTVICONEEMICIDA

Babu Santana #MTVICONEBABU

Maisa Silva #MTVICONEMAISA

Atila Iamarino #MTVICONEATILA

Ludmilla #MTVICONELUDMILLA

Pabllo Vittar #MTVICONEPABLLO

Manu Gavassi #MTVICONEMANU

Imagina Juntos

Drauzio Varella e Atila Iamarino #MTVJUNTOSDRAUZIOATILA

Djamila Ribeiro e Linn da Quebrada #MTVJUNTOSDJAMILALINN

Taís Araujo e Thelma Assis #MTVJUNTOSTAISTHELMA

Sabrina Sato e Chico Salgado #MTVJUNTOSSABRINACHICO

Fábio Porchat e Rafael Portugal #MTVJUNTOSPORCHATPORTUGAL

Live das Lives #BreakTheInternet

Luísa Sonza #MTVLIVELUISASONZA

Wesley Safadão #MTVLIVESAFADAO

Ivete Sangalo #MTVLIVEIVETE

Marília Mendonça #MTVLIVEMARILIA

Sandy & Junior #MTVLIVESANDYJUNIOR

Gilberto Gil #MTVLIVEGIL

Dennis DJ #MTVLIVEDENNISDJ

Alok #MTVLIVEALOK

Caetano Veloso #MTVLIVECAETANO

Live Pra Tudo

Fábio Porchat #MTVLIVEPRATUDOPORCHAT

Chico Salgado #MTVLIVEPRATUDOCHICO

Teresa Cristina #MTVLIVEPRATUDOTERESACRISTINA

Boca a Boca (Bianca Andrade) #MTVLIVEPRATUDOBIANCAANDRADE

No Estúdio Com o Ex (Matheus Mazzafera) #MTVLIVEPRATUDONOESTUDIO

Maratonei

Elite #MTVMARATONEIELITE

Brincando com Fogo #MTVMARATONEIBRINCANDO

De Férias Com o Ex #MTVMARATONEIDEFERIASCOMOEX

Euphoria #MTVMARATONEIEUPHORIA

Auto Posto #MTVMARATONEIAUTOPOSTO

Hunters #MTVMARATONEIHUNTERS

The Handmaid's Tale #MTVMARATONEIHANDMAIDS

Melhor Clipe Feito em Casa

Mc Rebecca - Tô Presa em Casa #MTVEMCASATOPRESA

Sofi Tukker - House Arrest (Juntos A Distância) #MTVEMCASAHOUSEARREST

Pocah - Depois da Quarentena #MTVEMCASADEPOIS

Duda Beat - Todo Carinho (Juntos A Distância) #MTVEMCASATODOCARINHO

Vitor Kley - O Amor é o Segredo #MTVEMCASASEGREDO

Tati Zaqui e Thiaguinho MT - Mascaradinha #MTVEMCASAMASCARADINHA

Xamã - De Novo #MTVEMCASADENOVO

Lagum - Hoje eu Quero Me Perder (Acústico) #MTVEMCASAPERDER

Melhor Participante de Reality

Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYRAFA

Matheus Novinho (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYNOVINHO

Bifão (A Fazenda) #MTVREALITYBIFAO

Scarlat Ciola (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYSCARLAT

Babu Santana (BBB) #MTVREALITYBABU

Meme de Quarentena

Rotinas do Home Office #MTVMEMEHOMEOFFICE

Roi Leticia #MTVMEMEROILETICIA

"Eu sou bandida" #MTVMEMESOUBANDIDA

Cardi B gritando Corona Virus #MTVMEMECARDIBCORONAVIRUS

"não sinto verdade em vc" #MTVMEMENAOSINTOVERDADE

Pet Influencer

Marroninha (Hugo Gloss) #MTVPETMARRONINHA

Feijão (Gui Araújo) #MTVPETFEIJAO

Lua (Boca Rosa) #MTVPETLUA

Cerveja (Gabi Prado) #MTVPETCERVEJA

Tibau e Tita (Coelhanna) #MTVPETTIBAUETITA

Podcast nosso de cada dia

Nerdcast #MTVPODCASTNERDCAST

Mamilos #MTVPODCASTMAMILOS

Poucas #MTVPODCASTPOUCAS

Um Milkshake Chamado Wanda #MTVPODCASTWANDA

Esquizofrenoias #MTVPODCASTESQUIZOFRENOIAS

Bom Dia, Obvious #MTVPODCASTOBVIOUS

Angu de Grilo #MTVPODCASTANGU

Não Ouvo #MTVPODCASTNAOOUVO

Ri Alto

Rafael Portugal #MTVRIALTOPORTUGAL

Thiago Ventura #MTVRIALTOVENTURA

Bruna Louise #MTVRIALTOBRUNA

Fábio Porchat #MTVRIALTOPORCHAT

Yuri Marçal #MTVRIALTOYURI

Thati Lopes #MTVRIALTOTHATI

Gregório Duvivier #MTVRIALTOGREGORIO

Marcelo Adnet #MTVRIALTOADNET

Streamer BR

Gaules #MTVSTREAMERBRGAULES

Anderson Silva #MTVSTREAMERBRANDERSON

Camila "Camilota" Silveira #MTVSTREAMERBRCAMILOTA

Alanzoka #MTVSTREAMERBRALANZOKA

YoDa #MTVSTREAMERBRYODA

Tik Toker Absurdo

Cinthia Cruz #MTVTIKTOKERCINTHIA

GKAY #MTVTIKTOKERGKAY

Lucas Guedez #MTVTIKTOKERLUCAS

Lzmaario (Mario Jr) #MTVTIKTOKERMARIOJR

Batom Atrevido #MTVTIKTOKERBATOM

Luis Mariz #MTVTIKTOKERLUISMARIZ

Maisa Silva #MTVTIKTOKERMAISA

Zika do Baile

Kevin O Chris #MTVZIKAKEVINOCHRIS

MC Rebecca #MTVZIKAMCREBECCA

Pocah #MTVZIKAPOCAH

Tati Zaqui #MTVZIKATATIZAQUI

MC Zaac #MTVZIKAMCZAAC

PK #MTVZIKAPK

MC Jottapê #MTVZIKAJOTTAPE

MC Du Black #MTVZIKAMCDUBLACK