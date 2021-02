Morre o fotógrafo 1993agosto, que trabalhou com Anitta e Djonga

Morreu nesta quarta-feira, 24, aos 27 anos, o fotógrafo carioca Marcelo Moraes, que ficou conhecido como 1993agosto. Vítima de afogamento, o artista morava em Florianópolis com a mulher, Morana, desde o ano passado. Ainda não há detalhes sobre o enterro.

Natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Marcelo Moraes adotou o pseudônimo 1993agosto por referência a ano e mês de seu nascimento. Ele começou sua trajetória na fotografia aos 14 anos e vinha se firmando como um nome de destaque na cena cultural. Seu trabalho mostrava ousadia e ele não se limitava a uma área apenas, trafegava pela moda, vídeo, criação, mantendo estreita relação com o rap e o hip-hop.

Entre seus trabalhos de destaque, em 2018 participou da confecção da capa do disco do rapper Djonga, O Menino que queria ser Deus. Também criou para artistas como Bivolt, JXNV $, Thiaguinho e Rael, Davi Sabbag com Jaloo, Derek, Karol Conká, Mano Brown, Léo Santana e Anitta. Da cantora, as fotos que fez em 2018, no Peru, foram motivo de muitos comentários positivos, estimulando a curiosidade de internautas que queriam saber quem era o autor das imagens irreverentes.

Além de ser o fotógrafo requisitado, com seus trabalhos sendo publicados não só no Brasil, mas em outros países, Marcelo também ganhou destaque na moda, realizando trabalhos como modelo e estilista. Formado em design gráfico, surgiu na passarela da SPFW, em 2018, desfilando para a Korshi acessórios que criou para a marca.