Morre de covid-19 o cantor Zezinho Correa, da banda Carrapicho

Zezinho Correa, do grupo Carrapicho - (Foto: Instagram / @zezinhocorrea_oficial)

Faleceu neste sábado, 06, o cantor Zezinho Correa, de 69 anos, em decorrência da covid-19. O vocalista do grupo Carrapicho, estava internado desde 04 de janeiro em um hospital de Manaus, no Amazonas, e no dia 07 foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A família do músico publicou um comunicado no seu perfil nas redes sociais: "A família Corrêa vem a público comunicar o falecimento do nosso amado cantor Zezinho Corrêa", diz o texto. "Deus quis o levar para a morada eterna, e hoje ele nos deixou".

"Agradecemos imensamente o carinho, todas as oração e todo amor que vínhamos recebendo dos fãs, familiares, amigos e admiradores dele. O céu ganhou mais uma estrela que com sua luz brilhará para a eternidade", agradeceu a família.

"Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo, obrigada por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos, você já está fazendo muita falta na nossa família, daqui vamos continuar sempre te amando. Hoje a batida do tambor se calou", concluiu o comunicado. Não foram divulgadas informações sobre o velório.

Zezinho Correa e o grupo Carrapicho ficaram conhecidos no Brasil com seus hits Tic Tic Tac e Boi Caprichoso, da década de 1990.