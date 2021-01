Morre aos 84 anos John Reilly, ator de 'Dallas' e 'General Hospital'

O ator John Reilly, em foto dos anos 1960 - (Foto: Reprodução do Instagram)

O ator John Reilly, de General Hospital e de séries como Barrados no Baile, morreu no sábado passado, dia 9, aos 84 anos. A informação foi confirmada por uma de suas filhas Caitlin Relly, em post no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

"John Henry Matthew Reilly também conhecido como Jack. A luz mais brilhante do mundo se apagou. Imagine a melhor pessoa do mundo. Agora imagine essa pessoa sendo seu pai. Estou tão grata por ele ter sido meu. Estou tão grata por ter chegado a tempo de abraçá-lo e dizer adeus. Sinceramente, não sei o que vou fazer, mas sei que ele estará comigo. Eu te amo para sempre papai", escreveu Caitlin, que também é atriz.

Nascido em 11 de novembro de 1936, John Reilly começou sua trajetória artística com participações em séries como Death Valley Days e Gunsmoke. Também integrou o elenco de As the World Turns, Passions, Dallas e Barrados no Baile.

Sua carreira ficou marcada pelo personagem Sean Donely na novela General Hospital, que interpretou por 11 anos. A produção do seriado pretende fazer homenagem ao ator em episódio especial. Reilly deixa a mulher, Liz, e as três filhas do casal.