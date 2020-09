Morre, aos 81 anos, o ator e diretor Emílio Di Biasi

Pelas redes sociais, integrantes da classe artística lamentaram a morte do ator e diretor - (Foto: Ed Viggiani/Estadão)

Morreu, neste domingo, 27, o ator e diretor paulistano Emílio Di Biasi. Segundo informações divulgadas por amigos nas redes sociais, ele lutava há pelo menos sete anos contra o Mal de Alzheimer.

Nascido em 1939, ele estreou nos palcos oficialmente em 1961, com o Teatro Oficina, em montagem do texto José, do Parto à Sepultura, de Augusto Boal, sob direção de Antônio Abujamra.

Dois anos depois, ele fundou o Grupo Decisão, ao lado de Abujamra, Antônio Ghigonetto, Berta Zemel, Wolney de Assis e Lauro César Muniz. Dessa época, peças como O Inoportuno, de Harold Pinter, estiveram entre suas atuações mais marcantes.

Nos anos seguintes, ele teve contato, como estagiário, com grupos como Piccolo Teatro di Milano e Berliner Ensemble. O encenador e dramaturgo americano Bob Wilson firmou-se como uma de suas principais referências.

Entre os anos 1980 e 1990, Emílio fez participações no cinema, incluindo três filmes de Carlos Reichenbach. Ao longo da carreira, comandou oficinas de atores da Rede Globo, codirigindo também, na mesma emissora, novelas como Renascer e O Rei do Gado.

Por sua atuação na peça Um Passeio no Bosque, de Lee Blessing, em 1999, Emílio ganhou o Prêmio Shell de melhor ator.

Pelas redes sociais, integrantes da classe artística lamentaram a morte do ator e diretor:

O corpo do Emílio di Biasi morreu hoje. Mas aquele Emílio criativo, divertido, parceiro, já foi há tempos... doença terrível esse Alzheimer...

Publicado por Cacá Carvalho Carvalho em Domingo, 27 de setembro de 2020

ADEUS, EMILIO DI BIASI Emilio Di Biasi foi um grande amigo. Nos conhecemos no final dos anos 1980, em Curitiba. Quando...

Publicado por Ivam Cabral em Domingo, 27 de setembro de 2020

Emílio di Biasi, que o Astral te receba na Luz!!! Tchau amigo?

Publicado por Tadeu Di Pietro em Domingo, 27 de setembro de 2020

Adeus a Emílio di Biasi, por Lenise Pinheiro.... Emílio me dirigiu na série OS MAIAS. Um grande sujeito. Um astral magnífico....

Publicado por Matheus Nachtergaele em Domingo, 27 de setembro de 2020