Morre aos 80 anos Ronald Pickup, ator de 'O Exótico Hotel Marigold'

O veterano ator Ronald Pickup morreu nesta quinta-feira, 25, aos 80 anos. Segundo o comunicado de seu agente, publicado pela BBC News, o britânico estava doente há algum tempo e teve uma morte pacífica, ao lado dos seus familiares. "Ronald Pickup morreu pacificamente ontem, após uma longa doença, cercado por sua mulher e família. Ele fará muita falta", disse a nota do empresário.

Nascido em Chester, na Inglaterra, em 7 de junho de 1940, Ronald Pickup era casado com a atriz americana Lans Traverse desde 1964, com quem teve dois filhos, Rachel e Simon Pickup. Ele estreou na TV em 1964, na clássica série Doctor Who. Recentemente, o astro britânico participou da primeira temporada da série The Crown, como Geoffrey Fisher, Arcebispo da Cantuária e apareceu na sexta temporada de Downton Abbey.

Um dos papéis mais notórios dele no cinema foi como Norman Cousins no filme O Exótico Hotel Marigold, de 2011, e na sua sequência, em 2015. Pickup também se destacou como ex-primeiro-ministro do Reino Unido Neville Chamberlain, em O Destino de Uma Nação, 2017. Em 2020, ainda participou do filme End Of Term.