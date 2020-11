Mônica Toy faz a homenagem mais fofa para o Dia Mundial do Hip Hop

Movimento cultural surgido no Bronx, nos Estados Unidos, isso entre as décadas de 1960 e 70, o hip hop tem um dia para ser celebrado. Assim, todo 12 de novembro comemora-se o Dia Mundial do Hip Hop.

Para homenagear essa data, a Mauricio de Sousa Produções divulgou um vídeo da Mônica Toy, com o episódio especial HipHop Toy Toy Toy com as personagens Mônica e Milena.

A animação, que não tem falas, está disponível no canal do YouTube da Turma da Mônica., e é certeza de diversão para a criançada, mas os adultos que derem uma olhadinha vão se encantar também.

Confira aqui a animação:

Clique aqui