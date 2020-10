Miley Cyrus apresentará versões de músicas e covers em 'Acústico MTV'

A cantora Miley Cyrus irá apresentar um programa especial com uma série de músicas próprias e covers no Acústico MTV, no próximo dia 16.

Uma das canções interpretadas por ela será Gimme More, de Britney Spears, e outras de Pearl Jam e The Cardigans.

A atração foi gravada no quintal da casa da artista em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Intitulado Miley Cyrus Backyard Sessions, o programa será exibido a partir das 20h30.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a emissora está transmitindo as versões da atração em casa.

A MTV exibe especiais acústicos desde 1989. Entre os memoráveis estão programas com Nirvana, Bon Jovi, Bruce Springsteen e Mariah Carey.