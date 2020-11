Miguel Falabella está com covid-19, mas tranquiliza fãs

Miguel Falabella usou as redes sociais na terça-feira, 24, para explicar aos fãs que está com o novo coronavírus. "Testei positivo para o covid. Estou em casa, mas não tenho sintomas. Sou assintomático. Tive um leve mal estar e tive acompanhamento médico", ressaltou o ator e diretor.

Ele aproveitou para agradecer a todos que estão preocupados com a saúde dele e desabafou que está ansioso para que a vida volte ao normal.

"Obrigada a todos vocês que estão me ligando, que estão preocupados, eu estou bem aqui em quarentena, esperando essa onda passar e ansioso pelo retorno da vida, como todos nós. Um beijo no coração de vocês", concluiu Falabella, em vídeo que publicou no perfil no Instagram.

Amigos e artistas como Maitê Proença, Vera Fischer e Edson Celulari desejaram uma boa recuperação ao colega: "Melhoras, Miguelito", escreveu Celulari.

Na sexta-feira, 13, Miguel Falabella estreou a peça A Mentira, com Zezé Polessa, no Teatro Santander, como parte da programação do Festival Cortinas Abertas.