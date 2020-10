Mauricio de Sousa, 85 anos: filhos serviram inspiração para alguns personagens

Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica - ( Foto: Estadão/Nilton Fukuda 23-1-2019 )

Um dos mais queridos quadrinistas do Brasil, Mauricio de Sousa completa 85 anos nesta terça-feira, 27. Há cinco anos, ele lançou sua biografia, mostrando sua trajetória pessoal e profissional. Nascido em Santa Isabel, interior de São Paulo, Mauricio começou como repórter policial na grande imprensa, mas foi só uma forma de entrar nesse mundo e mostrar seu verdadeiro talento: o desenho.

Mauricio de Sousa, em foto de acervo, com todos os filhos Foto: Reprodução

E deu certo. Depois de algum tempo, conseguiu migrar para as HQs e criar personagens que encantam gerações. Alguns deles foram inspirados em amigos, como Cebolinha, outros, como a Mônica, nasceram da observação familiar.

Pai de dez filhos, Mauricio de Sousa se orgulha de ter colocado nas páginas dos gibis personagens moldados em seus herdeiros. Então, veja que filho corresponde a qual personagem da Turma da Mônica.

Mauricio de Sousa com as filhas ainda pequenas Mariângela, Mônica e Magali Foto: Acervo Pessoal

Mônica

Inspirada em sua filha Mônica, é, sem dúvida, a personagem mais famosa e também a de personalidade mais forte.

Mônica foi a fonte de inspiração para o pai Mauricio de Sousa na criação da personagem mais famosa dos quadrinhos, a Mônica (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Magali

A menina comilona e que adora melancia é inspirada na filha Magali

A comilona Magali, criada por Mauricio de Sousa, teve como inspiração da filha Magali (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Maria Cebolinha

A bebê mais fofa é a irmãzinha do Cebolinha e teve como inspiração a filha mais velha, Mariângela

A filha Mariângela serviu de inspiração para o pai Mauricio de Sousa criar a personagem Maria Cebolinha (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Vanda e Valéria

Personagens da turma teen, as duas são inspiradas nas gêmeas Vanda e Valéria

Vanda e Valéria ganharam personagens com os mesmos nomes criados pelo pai Mauricio de Sousa, dentro da Turma da Mônica Jovem (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Do Contra

Irmão do Nimbus, esse aqui é aquele moleque que quer sempre contrariar todo mundo, inspirado no filho Mauricio

Mauricio de Sousa se inspirou no filho Mauricio para criar o personagem Do Contra (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Marcelinho

Esse é o mais novo da turma, traz características do filho Mauricio, de gostar de economia

Marcelo inspirou o pai Mauricio de Sousa a criar o personagem Marcelinho (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Marina

Personagem foi inspirada pela filha Marina, que trabalha com o pai na área de criação

A personagem Marina, de Mauricio de Sousa, foi inspitada na filha de mesmo nome (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Nimbus

O garoto é inspirado no filho Mauro, que gosta de temas relacionados a clima, tempo e meteorologia

Mauricio de Sousa se inspiraou no filho Mauro para criar o personagem Nimbus (Foto: Mauricio de Sousa Produções)

Professor Spada ou Dr. Spam

Inspirado no outro filho Mauricio, ensina informática para a turminha, mas às vezes é vilão. Infelizmente, Mauricio morreu em 2016, aos 44 anos, em 2 de maio de 2016

Mauricio de Sousa criou o personagem Dr. Spam tendo como inspiração o filho Mauricio (Foto: Mauricio de Sousa Produções)