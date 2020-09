'MasterChef 2020': veja quem são os participantes do 12º episódio

Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin permanecem como jurados - (Foto: Band / Divulgação)

Os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 12º, foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 25. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título.

Participantes do próximo episódio do MasterChef

Conheça os participantes do 12º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

Almir

Aos 41 anos, Almir 'largou tudo' no mundo corporativo para mergulhar na gastronomia. É dono de casa e tem uma filha de 12 anos.

Arthemus

Publicitário e baterista, de 41 anos.

Fernanda

Com 36 anos de idade, Fernanda é formada em direito e jogadora de tênis. Treina em casa cozinhando com cronômetro.

Francielle

Francielle tem 29 anos e é apaixonada pela culinária do Sergipe, onde nasceu.

Luiz

O nutricionista Luiz tem 28 anos de idade e é descendente de libaneses.

Márcia

Aos 52 anos de idade, Márcia cozinha desde que era criança e sua mãe trabalhava fora. Tornou-se empresária, mas mantém o sonho antigo de trabalhar na gastronomia.

Margarida

Aos 71 anos de idade, Margarida vem do interior de Minas Gerais. Avó de sete netos, ela é comunicativa e alegre.

Tyranda

Aos 35 anos de idade, Tyranda quer trocar sua carreira no mercado de turismo pelo mundo da cozinha. Como homem trans, revela ter sofrido muito preconceito ao longo da vida.