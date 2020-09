Marvel divulga primeiro trailer da série 'WandaVision'; assista

A série 'WandaVision' será protagonizada pelo casal de heróis Feiticeira Escarlate e Visão, da Marvel - (Foto: Marvel Studios)

O primeiro trailer de WandaVision foi divulgado no domingo, 20, durante o intervalo do Emmy Awards, e deu alguns detalhes sobre a trama da série. A produção será protagonizada pelos heróis da Marvel Feiticeira Escarlate, vivida por Elizabeth Olsen, e Visão, interpretado por Paul Bettany.

Segundo a sinopse divulgada pela Marvel Studios, a série contará com os estilos de sitcoms clássicas dos Estados Unidos, incluindo cenas em preto e branco, focando no relacionamento dos dois super-heróis. Vale ressaltar que o Visão morreu em Vingadores: Guerra Infinita, e segundo o trailer ainda é considerado morto no universo Marvel.

O trailer também mostrou os outros integrantes do elenco. Debra Jo Rupp, conhecida por interpretar Kitty Forman na sitcom That 70s Show, e Fred Melamed, que recentemente apareceu em Brooklyn 99, viverão um casal de vizinhos dos heróis. Já Kathryn Hahn não teve o nome de sua personagem revelada, e foi divulgado apenas que ela dará vida a uma "vizinha barulhenta".