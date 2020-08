Marília Mendonça se desculpa após ser acusada de transfobia em live

A cantora Marília Mendonça foi acusada de transfobia - (Foto: Reprodução YouTube/ Marília Mendonça)

Na manhã desta segunda-feira, 10, Marília Mendonça pediu desculpas em seu Twitter, após ser acusada pelos seguidores de ter feito um comentário transfóbico durante a sua live, neste último sábado, 8.

Na transmissão, a cantora falou sobre a ida de um colega músico a uma boate gay. "Quem é de Goiânia lembra da boate Diesel. Ele disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber", disse ela rindo com a banda. "Era mulher mesmo", respondeu um músico da banda que teria ido ao local.

o show continuou, porém, nas redes sociais, muitos fãs a acusaram de debochar de pessoas transsexuais. "Poxa, Marília Mendonça, esperava mais de você que sofreu preconceito pelo peso!!", disse um dos fãs no Twitter.

A modelo e youtuber, Bruna Andrade, publicou um vídeo em seu Instagram questionando as falas feitas pela sertaneja e sua banda. "Primeiro queria perguntar qual a graça de existir uma boate para o público LGBT? Qual a graça de um cara se relacionar com uma menina trans? Foi muito duro ver minha musa falar que qualquer cara que demonstra afeto por mim é chacota ", desabafou.

O nome de Marília ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter neste último fim de semana e, depois de toda repercussão, a cantora se pronunciou: "Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões. De todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei".