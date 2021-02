Marília Arnaud vence a 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

A escritora paraibana Marília Arnaud, autora de O Pássaro Secreto, venceu a 5ª edição do prêmio Kindle de Literatura. O anúncio foi feito em um evento online transmitido pelas redes da Amazon.

"É uma alegria imensa. Não há nada que dê mais visibilidade a um autor e seus livros do que um prêmio literário. Gente que nunca ouviu falar de você começa a se interessar por sua literatura", afirmou a escritora durante uma coletiva de imprensa após a cerimônia.

Em seu livro, uma mulher se vê substituída pela chegada de uma meia-irmã inesperada. O Pássaro Secreto evoluiu de um conto com premissa semelhante da autora, mas antes tinha um caráter mais juvenil, antes de passar por um processo de redesenvolvimento da narrativa. A obra chegou a ser desenvolvida em uma residência para escritores da França, levando cerca de dois anos para ser escrita.

"Com o mercado editorial em baixa e muitos entraves para uma publicação tradicional, eu vi a possibilidade de me autopublicar no Kindle como uma saída. Eu não tinha o que perder, só tinha a ganhar. Leitores e o prêmio", contou ela, que já havia publicado outras obras de maneira tradicional, sobre a escolha de tentar a autopublicação.

"O autor tem que ter um cuidado especial quando se autopublica. Tem que procurar um leitor mais especializado, talvez até pagar por isso, uma leitura crítica ou uma revisão", aconselha a escritora.

Marília, que trabalha há 30 anos na Justiça do Trabalho, ela conta: "Eu tenho que 'me limpar' do vocabulário jurídico para entrar nesse outro mundo. Quando eu vou para a literatura, eu vou para uma outra dimensão, da imaginação."

Os outros livros finalistas da edição 2021 do prêmio foram: Coisa-Ruim, por Dani Mussi; Embaixo das Unhas, por Vitor Camargo de Melo; Infância no Além, por Fernando A. Almeida Soares; Noturno em Punta Del Diablo, por Tailor Diniz.

Os jurados foram Adriana Carranca, João Anzanello Carrascoza e Vanessa Ferrari.

Arnaud recebeu R$ 40 mil e um contrato com a editora Record para a publicação da edição impressa de O Pássaro Secreto.

Participam anualmente do prêmio Kindle livros autopublicados na plataforma da Amazon.