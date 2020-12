Marieta Severo testa positivo para Covid-19 e é afastada de gravações de novela

A atriz Marieta Severo - (Foto: LEO AVERSA)

A atriz Marieta Severo testou positivo para Covid-19, segundo assessoria de imprensa. Aos 74 anos, a carioca está com sintomas leves, febre e dor de cabeça.

Os primeiros sintomas apareceram em 24 de novembro e no dia seguinte, na quarta, a atriz foi diagnosticada. Marieta recebe tratamento em casa.

Ao saber do diagnóstico, a atriz foi afastada das gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21 horas, na TV Globo.

"Caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe", informou a emissora por meio de sua assessoria de imprensa. "Existe um planejamento previsto para que as produções continuem a gravar com outros núcleos e profissionais, mas quando isso não é possível, as gravações são adiadas."