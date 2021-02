Maria Bethânia terá a sua primeira 'live' no dia 13 de fevereiro

Enfim Maria Bethânia se rendeu ao novo formato de shows, sem público e transmitido pela internet, que se popularizou devido à pandemia de covid-19. Sua primeira "live" será no sábado de carnaval, dia 13 de fevereiro, data em que comemora 56 anos de carreira. A cantora não sobe ao palco desde a turnê de Claro Breus, que aconteceu em 2019 e teve suas últimas apresentações canceladas em março de 2020.

O show vai ser transmitido da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 22h pela Globoplay, com sinal aberto para não assinantes. A intérprete baiana cantará grandes sucessos como Olhos nos olhos e Explode coração, além de sambas de roda e músicas inéditas do seu próximo disco.

A data escolhida para o show é especial para Maria Bethânia. O dia 13 de fevereiro marca o aniversário da carreira da cantora, sua estreia no Teatro Opinião (1965) e o dia em que desfilou como campeã pela Mangueira, no Carnaval de 2016. A cantora foi indicada ao Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Samba e Pagode pelo disco que dedicou à sua escola do coração, "Mangueira - A Menina Dos Meus Olhos".

A próxima "live" de Bethânia já tem data marcada: no dia 12 de setembro ele encerrará o Coala Festival 2021. A oitava edição do evento será realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo, e contará com Alceu Valença, Gal Costa e Black Alien, entre outros artistas.