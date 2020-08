Marcelo Adnet será o próximo entrevistado do 'Roda Viva'

Marcelo Adnet - (Foto: Fábio Rocha/ Globo/Divulgação)

O humorista Marcelo Adnet será o entrevistado do próximo Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, 17, às 22h, com transmissão simultânea no YouTube, Twitter, Facebook e Linkedin da emissora.

A bancada que entrevistará Marcelo Adnet será formada por Marcelo Tas, Helio de la Peña, Antonio Prata, Bruna Braga e Anna Virgínia Ballousier. O cartunista Paulo Caruso participará de forma remota.

O Roda Viva conta com apresentação de Vera Magalhães, colunista do Estadão.

Marcelo Adnet ganhou projeção na TV na MTV Brasil, em programas como o 15 Minutos e o Comédia MTV. Depois, foi contratado pela Globo, onde fez quadros no Fantástico e programas como O Dentista Mascarado e o Tá no Ar: a TV na TV.

Adnet estreou Sinta-se em Casa, programa com pequenas esquetes no Globoplay.