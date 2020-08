Maiara e Fernando Zor reatam namoro pela sexta vez e escolhem pousada em MS

Maiara e Fernando aproveitaram esta quinta-feira (06/08) para pescar no Pantanal e pegaram um grande tucunaré azul - (Foto: Reprodução/Instagram)

Menos de um mês após a separação, o casal de cantores Maiara e Fernando Zor escolheram a pousada Recanto dos Jaus, em Alcinópolis, cidade a 312 quilômetros de Campo Grande para reatarem o namoro pela sexta vez.

Nenhum dos dois confirmou o retorno em suas redes sociais, mas o colunista Léo Dias, conhecido no país inteiro por divulgar fofocas dos famosos, publicou a informação em sua coluna no site Metrópoles.

Nas imagens divulgadas pelo portal, Fernando aparece segurando um peixão ao lado da amada. Em seu Instagram, no entanto, o cantor divulgou apenas as imagens em que ele aparece sozinho durante a pescaria em Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo colunista, Maiara e Fernando estariam juntos desde o final de semana quando estiveram na casa da modelo Bárbara Evans.

Fernando havia confirmado o término do namoro com a cantora em 18 de julho, pelo Instagram e que teria sido motivado, segundo ele, pelas "dificuldades" que os dois estariam enfrentando no momento de "crise" do relacionamento. Eles já haviam deixado de se seguirem nas redes sociais no último fim de semana, mas se adicionaram logo em seguida e continuaram a trocar mensagens.

Iô-iô

Os dois tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Desde que começaram a namorar, em 2019, eles já terminaram o namoro pelo menos três vezes, sendo uma delas no fim de dezembro, na mesma época do aniversário de 32 anos da cantora. A última foi no último fim de semana quando a assessoria de comunicação de Maiara confirmou o fim do namoro.

Nem um nem outro falou o motivo do fim, mas alguns colunistas publicaram que a gota d'água para a decisão foi o ciúme excessivo da cantora.

Tanto ela como Fernando haviam deixado de se seguir nas redes sociais, mas voltaram a trocar mensagens durante a semana, quando o sertanejo compartilhou uma foto de sunga branca nas redes sociais e ela respondeu com um "corre aqui". Isso causou grande euforia dos fãs que já apostaram: "dessa vez eles casam".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora para comentar sobre o namoro e se limitaram a dizer que "não comenta mais sobre a vida pessoal da Maiara".