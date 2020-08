Maestro João Carlos Martins comanda orquestra em apresentação virtual

O maestro João Carlos Martins - (Foto: Alan Santos/PR)

O maestro João Carlos Martins comanda na noite de hoje (7) um concerto com a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP acompanhada por dois bailarinos no Centro Cultural Fiesp. A apresentação acontece sem público, porém, será transmitida pelo YouTube e pelo Facebook.

Com apenas 14 anos, o pianista Davi Campolongo fará um solo e a rapsódia húngara de Liszt. O concerto também contará com a participação do casal de bailarinos Juliana Gomes e Leandro Neves, ex-integrantes da Companhia Cisne Negro.

Em mais de uma hora de apresentação, o público vai poder ouvir desde peças clássicas, de Bach e Beethoven, como também composições contemporâneas, como as do sambista paulistano Adoniran Barbosa.

Essa é a terceira apresentação com transmissão online da Bachiana Filarmônica . As duas anteriores registraram mais de 80 mil acessos

Coloque um lembrete e assista a apresentação aqui: