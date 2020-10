Macaulay Culkin aparece com máscara de 'Esqueceram de Mim' e diverte a web

Macaulay Culkin já se conformou que sempre será lembrado pela saga do filme Esqueceram de Mim, um clássico dos anos 1990.

Nesta quarta-feira, 7, o ator decidiu publicar uma foto inusitada, provando que está se protegendo do novo coronavírus de forma divertida.

No perfil oficial no Instagram, ele surgiu com uma máscara engraçada representando a cena clássica em ele coloca as mãos nas bochechas e abre a boca quando percebem que esqueceram dele em casa, durante o filme.

"Me protegendo da covid-19 usando o rosto arrancado do 'meu eu' mais novo. Não se esqueçam de usar máscara, crianças", escreveu na legenda da foto em que recomenda a manutenção da prevenção contra o coronavírus.

A imagem é muito divertida, já que o rosto que estampa a proteção é da época em que Macaulay tinha nove anos de idade. Agora, o ator tem 40.