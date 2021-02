Ludmilla diz que fará 'mutirão' para Karol Conká sair do 'BBB 21'

Ludmilla usou seu Twitter para criticar Karol Conká, cantora e participante do BBB 21.

"A Karol Conká teve a audácia de perguntar 'aonde estava Deus, o amigo do Lucas'??? Mano, quando ela for para o Paredão eu faço questão de fazer um mutirão para ela sair, quem topa?", escreveu nesta segunda-feira, 1º.

Apesar do desejo da funkeira, Karol Conká não está no Paredão desta semana, o primeiro do programa. Disputam a permanência na casa Kerline, Rodolffo e Sarah.

Confira a postagem de Ludmilla clicando aqui.