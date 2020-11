Lan desenhou a paixão pelo Rio e pelo samba

O jornalista e chargista italiano Lanfranco Aldo morreu na quinta-feira, 5, aos 95 anos.

Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortelline Rossi, ou apenas Lan, como era conhecido, nasceu em Arezzo, na Toscana, em 1925, e atuou como jornalista gráfico na França, Uruguai e Argentina. Radicado no Brasil, ele passou a trabalhar no Última Hora, em 1952, a convite do jornalista Samuel Wainer.

O caricaturista teve passagem pelo jornal O Globo e pelo Jornal do Brasil, onde produziu charges por 33 anos. Ele foi responsável pelo apelido de Carlos Lacerda, "corvo", por conta de uma caricatura dele no corpo dessa ave.

Apaixonado pelo samba e pelo Rio de Janeiro, ele logo deixou a política de lado para dedicar boa parte de suas ilustrações a retratar o cotidiano e as pessoas que via pela capital carioca.

Um amante do carnaval, Lan, embora sempre tenha se dito contrário ao casamento, acabou se casando com Olívia Marinho, ex-passista da Portela, em 1960.

Ela foi uma de suas musas, influenciando também seus traços. Algumas de suas charges mais conhecidas são ilustrações de corpos femininos com curvas, sendo que ele sempre demonstrou predileção pelas mulheres negras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.