Kerline declara sua torcida após eliminação do 'BBB21'

Na noite desta terça-feira, 2, Kerline Cardoso foi eliminada no primeiro Paredão do Big Brother Brasil 21, que disputou contra Sarah e Rodolffo. A influenciadora digital foi indicada pelo líder Nego Di e recebeu 83,50% dos votos do público. Após deixar a casa, ela contou suas impressões sobre o que viveu e o que acha que vai acontecer no reality show.

Quanto à sua indicação por Nego Di, o brother já havia deixado claro a escolha antes mesmo da Prova do Líder. "Eu já esperava a indicação porque tinham várias pessoas imunizadas que seriam primeiras opções dele. Ele conversou comigo, me disse que eu não era a primeira opção e que ele até esperava que eu voltasse (do Paredão). Eu concordei com os argumentos dele, achei ok. Foi só uma pena não poder fazer a Prova Bate-Volta", lamentou.

Nos dias que se seguiram, Kerline percebeu que o jogo estava fugindo do seu controle. "Já tinha notado que a Sarah estava muito conectada com o Rodolffo. Eles eram muito amigos. Mesmo eu me considerando amiga deles também, tendo uma conexão legal, eles estavam mais juntos. Pensei: 'Pronto, a torcida do Rodolffo vai toda para a Sarah também, já era'. E além disso, me envolvi também em uma questão, enfim", disse.

Apesar da indicação e a eliminação não terem sido surpresas, a influenciadora, com 510 mil seguidores no Instagram, levou um susto com a alta porcentagem de votos que recebeu. "É uma porcentagem alta para três pessoas no Paredão. Aí pensei: 'Meu Deus, fui cancelada, fui rejeitada?'".

Durante a primeira semana do jogo, Kerline foi uma das participantes que se desentendeu com Lucas Penteado. "Ele tem o péssimo defeito de não ouvir, ele prefere falar. Ele gosta de tirar onda com todo mundo, mas quando é com ele, não gosta. Ele não é uma pessoa que respeita o limite das outras pessoas", desabafou. Para ela, o brother é quem mais gosta de criar polêmica na casa. "Lucas em primeiro lugar, claro. Adora causar. E depois a mamãe guru, a Karol (Conká). Ela sempre causa por um bom resultado".

Torcida e palpites

Apesar da má fama de Lucas dentro da casa, Kerline acredita que a próxima eliminada será Juliette. "É uma pessoa que está precisando colocar a cabeça no lugar, mais do que o Lucas. Porque o Lucas tem o apoio de pessoas que sabem falar e a Ju não tem. Acho que o Lucas vai se reerguer e que a Ju está sem ninguém como parceiro."

A influenciadora, que passou de sister para telespectadora do jogo, declarou seu favorito: "tenho que deixar minha torcida para Gil (Gilberto), ele é muito querido. E Pocah em segundo lugar, ela é maravilhosa", disse, apesar de já ter seu palpite para o vencedor: "Acho que o Caio. Amo muito. Ou o Caio ou Lumena."

Agora Kerline só quer descansar e assimilar tudo o que viveu. "Achava que estava muito bem preparada para o jogo. Mas mexe com tudo. Agora vou respirar", concluiu.