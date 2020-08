Kelly Key afirma que perdeu 15 quilos durante a quarentena

A cantora Kelly Key aproveitou o tempo de isolamento social em decorrência do novo coronavírus para investir em qualidade de vida. Nas últimas semanas, ela tem publicado diversas fotos em que aparece fazendo exercícios físicos e com os músculos definidos.

"Estou aqui me preparando para o meu treino e vocês têm se impressionado muito com a minha magreza. Falam: 'Você está tão magra, tão sequinha, quantos quilos você perdeu?'. Foram 15 (quilos) praticamente desde que começou a quarentena, uma loucura isso", revelou Kelly Key aos seguidores no Instagram.

A cantora explicou que sentiu os efeitos do hipertireoidismo. Segundo ela, o motivo do aumento de peso nos últimos anos. A condição fez com que Kelly Key mudasse seu estilo de vida, se alimentando de forma mais saudável e intensificando as atividades físicas.

