Justin Bieber fará turnê a partir de junho de 2021

Justin Bieber usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 23, para anunciar que fará uma nova turnê em 2021. O cantor teve de cancelar toda a agenda de show no primeiro semestre do ano por causa da pandemia do novo coronavírus. "Novas datas da turnê mundial para 2021. Ansioso para ver todos vocês quando for seguro", escreveu Bieber no perfil oficial dele no Instagram.

De acordo com a publicação, a primeira apresentação está prevista para o dia 2 de junho do ano que vem, em San Diego, Califórnia (EUA). Serão 45 shows, por enquanto, na América do Norte, de junho a agosto. Mas o nome da turnê é Justin Bieber World Tour, o que sinaliza que o cantor irá se apresentar em outros continentes.

Além da turnê, há indícios de um novo disco de Justin Bieber. Isso porque o empresário do cantor, Scooter Braun, deixou uma pista aos fãs no Twitter. "Nova turnê, talvez um álbum novo, Justin?", escreveu.