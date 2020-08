Julián Fuks e Marcelo Rubens Paiva estão entre os semifinalistas do Oceanos 2020

O escritor Marcelo Rubens Paiva, colunista do 'Estadão', é um dos semifinalistas do Prêmio Oceanos 2020 - (Foto: Foto: Christina Rufatto/Estadão)

O Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa 2020 divulgou nesta terça-feira, 25, os 54 livros semifinalistas da edição deste ano. Entre os nomes classificados, estão Julián Fuks, Maria Valéria Rezende, Chico Buarque, Paulo Scott, Marcelo Rubens Paiva, Luiz Ruffato, Mia Couto, Adriana Lisboa e Djaimilia Pereira de Almeida (veja a lista completa abaixo).

Entre 1.872 obras concorrentes, classificaram-se 22 romances, 22 livros de poesia, cinco livros de contos e cinco de crônicas, em um total de 54 obras de três continentes, publicadas por 34 editoras.

Devido à pandemia e em respeito à saúde dos jurados, nessa edição, as análises e votações do Oceanos são todas realizadas virtualmente, com o apoio dos profissionais da área de tecnologia da informação do Itaú Cultural, parceiro do projeto.

O anúncio dos semifinalistas para o Oceanos foi feito nesta terça-feira, 25, em live com os curadores Adelaide Monteiro, de Cabo Verde, Isabel Lucas, de Portugal, e Manuel da Costa Pinto e Selma Caetano, do Brasil.

Veja a lista completa dos semifinalistas do Oceanos 2020:

1. A casa das aranhas, de Márcia Barbieri - Reformatório, romance brasileiro

2. A cidade inexistente, de José Rezende Jr. - 7Letras, romance brasileiro

3. A imortal da Graça, de Filipe Homem da Fonseca - Quetzal, romance português

4. A morte e o meteoro, de Joca Reiners Terron - Todavia, romance brasileiro

5. A ocupação, de Julián Fuks - Companhia das Letras e Companhia das Letras Portugal, romance brasileiro

6. A visão das plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida - Relógio DÁgua, romance português

7. Abliterações, de Paulo Dutra - Malê, poesia brasileira

8. Agora serve o coração, de Nei Lopes - Record, romance brasileiro

9. As durações da casa, de Julia de Souza - 7Letras, poesia brasileira

10. As solas dos pés de meu avô, de Tiago D. Oliveira - Patuá, poesia brasileira

11. Autobiografia, de José Luís Peixoto - Quetzal e TAG, romance português

12. Baal: um romance da imigração, de Betty Milan - Record, romance brasileiro

13. Cárcere privado, de Margarida Patriota - 7Letras, romance brasileiro

14. Carta à rainha louca, de Maria Valéria Rezende - Alfaguara, romance brasileiro

15. Casa de boneca para elefantes, de Patrícia Porto - Penalux, poesia brasileira

16. Cerração, de Alexei Bueno - Patuá, poesia brasileira

17. Contos de antes, de Ana Vargas - Patuá, contos brasileiros

18. Deriva, de Adriana Lisboa - Relicário, poesia brasileira

19. Essa gente, de Chico Buarque - Companhia das Letras e Companhia das Letras Portugal, romance brasileiro

20. Esta solidão aberta que trago no punho, de Dércio Braúna - Deleatur, poesia brasileira

21. Estreitas amplidões, de Rejane Gonçalves - Confraria do Vento, contos brasileiros

22. Fósforo e metal sobre imitação do ser humano, de Filipa Leal - Assírio & Alvim, poesia portuguesa

23. Frentes de fogo, de A. M. Pires Cabral - Tinta-da-China, poesia portuguesa

24. Giz preto, de Gonçalo Fernandes - Assírio & Alvim, poesia portuguesa

25. Imagens imaginadas, de Pedro Mexia - Tinta-da-China, crônicas portuguesas

26. Instruções para uso posterior ao naufrágio, de José Luiz Tavares - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, poesia cabo-verdiana

27. Isto não é um documentário, de Marcos Siscar - 7Letras, poesia brasileira

28. Janelas abertas nº 3, de Liv Lagerblad - Garupa / Kza1, poesia brasileira

29. Marrom e amarelo, de Paulo Scott - Companhia das Letras e Tinta-da-China, romance brasileiro

30. Monstruário de fomes, de Ruy Proença - Patuá, poesia brasileira

31. O beco da liberdade, de Álvaro Laborinho Lúcio - Quetzal, romance português

32. O gesto que fazemos para proteger a cabeça, de Ana Margarida de Carvalho - Relógio DÁgua, romance português

33. O homem ridículo, de Marcelo Rubens Paiva - Tordesilhas, contos brasileiros

34. O melindre nos dentes da besta, de Carol Rodrigues - 7Letras, romance brasileiro

35. O processo violeta, de Inês Pedrosa - Porto, romance português

36. O quarto rosa, de Francisca Camelo - Editora Exclamação, poesia portuguesa

37. O que resta está por vir, de Maria Carpi - AGE, poesia brasileira

38. O universo num grão de areia, de Mia Couto - Fundação Fernando Leite Couto e Caminho, romance moçambicano

39. O verão tardio, de Luiz Ruffato - Companhia das Letras, romance brasileiro

40. Obnóxio, de Abel Barros Baptista - Tinta-da-China, crônicas portuguesas

41. Pontos de fuga, de Milton Hatoum - Companhia das Letras, romance brasileiro

42. Quotidiano instável, de Maria Teresa Horta - Dom Quixote, crônicas portuguesas

43. Retratos com erro, de Eucanaã Ferraz - Companhia das Letras, poesia brasileira

44. Rosa que está, de Luci Collin - Iluminuras, poesia brasileira

45. Sombrio ermo turvo, de Veronica Stigger - Todavia, contos brasileiros

46. Squirt, de Telma Scherer - Terra Redonda, poesia brasileira

47. Talvez eu tenha morrido, de Juba Maria - Feminas, poesia brasileira

48. Torto arado, de Itamar Vieira Junior - Todavia e LeYa, romance brasileiro

49. Todos nós temos medo do vermelho, amarelo e azul, de Alexandre Andrade - Relógio DÁgua, contos portugueses

50. Tudo pronto para o fim do mundo, de Bruno Brum - Editora 34, romance brasileiro

51. Ulpiana, de Bernadette Lyra - Editora a lápis, romance brasileiro

52. Um passo para o Sul, de Judite Canha Fernandes - Gradiva, romance português

53. Uma furtiva lágrima, de Nélida Piñon - Record, crônicas brasileiras

54. Véspera: debris, de Pedro Mohallen - Patuá, poesia brasileira

Oceanos virtual

Em virtude da pandemia e em respeito à saúde dos jurados, nessa edição, as análises e votações do Oceanos são realizadas virtualmente, com tecnologia elaborada pelos profissionais da área de tecnologia da informação do Itaú Cultural, parceiro do projeto. A decisão de operar todas as etapas do prêmio por meios digitais já vinha sendo discutida para possibilitar o envolvimento de países dos quatro continentes cujo idioma oficial é o português, segundo a produção do prêmio.

Júri e seleção

Esta é a edição que apresenta maior número de livros publicados em mais de um país de língua portuguesa - cinco títulos: A ocupação, do brasileiro Julián Fuks, editado pela Companhia das Letras Brasil e Portugal; Autobiografia, do português José Luís Peixoto, publicado pela Quetzal, em Portugal, e pela TAG, no Brasil; Essa gente, do brasileiro Chico Buarque, pela Companhia das Letras Brasil e Portugal; Marrom e amarelo, do brasileiro Paulo Scott, editado pela Companhia das Letras, no Brasil, e pela Tinta-da-China, em Portugal; Torto arado, do brasileiro Itamar Vieira Junior, editado pela Todavia, no Brasil, e pela LeYa, em Portugal.

Os livros inscritos foram lidos e analisados por um corpo de 88 profissionais das Letras - professores de literatura, escritores, poetas e jornalistas - de seis países de língua portuguesa. O "Júri Intermediário", que entre agosto e novembro de 2020 analisa os 54 semifinalistas para eleger os 10 finalistas, é composto pelos portugueses Clara Rowland, escritora e professora, Gustavo Rubim, professor e crítico literário, e Isabel Pires de Lima, professora e crítica literária; pelo moçambicano Nataniel Ngomane, professor e crítico literário, e pelos brasileiros Ana Paula Maia, escritora, Edimilson Pereira de Almeida, poeta e professor, e José Castello, escritor e crítico literário.

O "Júri Final" vai analisar os 10 finalistas, entre novembro e o início de dezembro, para eleger os três vencedores. Este é composto pelos portugueses Joana Matos Frias, professora, escritora e tradutora, e Carlos Mendes de Sousa, professor; pelo angolano Ondjaki, escritor; pela santomense Inocência Mata, professora e crítica literária, e pelos brasileiros Angélica Freitas, poeta, João Cezar de Castro Rocha, professor, e Viviana Bosi, professora.