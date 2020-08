Julia Gama é a vencedora do Miss Brasil e irá ao Miss Universo

A Miss Brasil 2020 teve seu nome anunciado na noite desta quinta-feira, 20. Julia Gama será a representante brasileira no Miss Universo, com previsão para ocorrer nos Estados Unidos, no 1º trimestre de 2021.

Segundo os organizadores, a Miss Brasil 2020 foi escolhida ainda no mês de julho, por uma "comissão de jurados", "seguindo as orientações do Miss Universo em tempos de pandemia do novo coronavírus", mas a vencedora hoje só foi anunciada hoje.

"Depois de várias semanas avaliando através de vídeos de desfiles, entrevistas e fotografias, chegou-se à brasileira que atende a todos os requisitos do maior concurso internacional de beleza", informou comunicado divulgado em 10 de julho.

O anúncio da vitória de Julia Gama foi feito por Zozibini Tunzi, vencedora do Miss Universo no ano passado, por meio de vídeo, em uma transmissão no YouTube.

A ganhadora do concurso em 2019, Júlia Horta, esteve presente. "Nós não estamos vivendo um momento fácil. Acredito que o mundo todo está sentindo a pandemia. Mas diante desse momento, essa coroação é o que a gente pode fazer", comentou, antes de coroar a sua sucessora.

Em seu discurso, a nova Miss Brasil, Julia Gama, afirmou ter gratidão a Deus, sua família, seus amigos, a organização e às pessoas que torceram por ela, que também falou em "construir mais pontes e menos muros".

"Quero dizer que é uma honra assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020. Entendo que esse ano tão delicado e singular torna minha responsabilidade ainda maior", afirmou Julia Gama, que também fez discursos em espanhol, inglês e mandarim.

Até o ano passado, o Miss Brasil era organizado pela empresa Be Emotion, do grupo Polishop, de João Appolinário. Atualmente, a franquia foi repassada a Winston Ling, que adota o nome U Miss Brasil.

Em 2019, Júlia Horta venceu o concurso de Miss Brasil e representou o País no Miss Universo, em Atlanta, nos Estados Unidos, ficando no top 20. O concurso foi vencido por Zozibini Tunzi, da África do Sul.

Duas brasileiras já foram coroadas na história do Miss Universo, Ieda Maria Vargas e Martha Vasconcellos. Clique aqui para relembrar como elas conquistaram o título. Martha Rocha, a primeira Miss Brasil da história, em 1954, morreu no último mês de julho.