Jovens se reúnem em evento internacional pela cultura da paz

O 2º Festival da Juventude pela Paz Online reúne hoje (31), pela internet, jovens do Brasil, Argentina, Uruguai, Europa e África para vivenciar a cultura da paz.

No primeiro festival online, realizado no ano passado, em função da pandemia do novo coronavírus, o evento teve adesão de cerca de 4,4 mil jovens de mais de 45 países.

A expectativa do brasileiro Renato Goshima, que integra a comissão organizadora do evento, é superar esses números neste domingo. “Teve uma repercussão e uma abrangência muito boas”, afirmou, em entrevista à Agência Brasil. O festival é transmitido em três idiomas (português, espanhol e inglês) em dois horários: às 11h e às 17h.

Cerca de 200 voluntários participaram da construção do festival, que é sediado no Brasil, em Minas Gerais, “e a partir daí se irradia para os diferentes grupos que formam a Campanha da Juventude pela Paz, um trabalho permanente”, disse Renato Goshima. A cada três meses ocorre o festival, que funciona como um grande encontro de celebração pela paz.

Princípios

O Festival da Juventude pela Paz é um encontro internacional de música, de arte, dança, de expressão da juventude pela paz. Segundo Goshima, o encontro é ecumênico, desvinculado de qualquer religião, com participação livre e gratuita, como ocorreu anteriormente nas 11 edições presenciais que ocorreram desde 2016 no Brasil, Argentina e Uruguai. “O festival nunca teve ingressos, nunca comercializou nada”, destacou.

O evento segue alguns princípios, que incluem amor à natureza, serviços humanitários, solidariedade, atributos de maior consciência, com o objetivo de que os jovens encontrem um propósito espiritual para suas vidas e coloquem em prática novos padrões de conduta, baseados na fraternidade e no cuidado com o planeta. Em eventos anteriores, nunca se vendeu bebida alcoólica nem entrou drogas ou cigarros, afirmou Goshima.

“A gente procura estimular o jovem para que ele tenha um dia de paz, um encontro com ele mesmo, com o coração dele, e que ele não precise de nenhuma substância para alterar sua consciência para isso.”

Cada festival tem um atributo ou tema. Nesta 13ª edição é “coração sincero”. Esse tema será aprofundado durante toda a programação, mostrando à juventude como pode ter um coração sincero, transparente, no dia a dia, que se reflete nos pequenos atos, com as pessoas ao redor.

Quem quiser poderá acessar o evento pelos canais do You tube da Campanha da Juventude pela Paz e da Misericordia María TV. Durante o evento, serão apresentadas iniciativas de serviços gravadas por grupos de jovens de diferentes países.

Família

O representante da comissão organizadora disse que, embora seja um encontro de jovens, o festival está aberto para toda a família, para todas as idades, “porque ele abre o coração, traz esperança e renovação, mostra quantas pessoas de diferentes religiões estão trabalhando em sintonia. Realmente, faz um trabalho na nossa consciência.”

Goshima manifestou esperança de que, um dia, passada a pandemia, o festival possa voltar a ser feito presencialmente. De acordo com o coordenador, não se trata de um festival de entretenimento. “Ele tem uma profundidade maior”. Observou que as pessoas, em especial os jovens, atualmente, têm dificuldade de estar inteiras em alguma coisa. Daí a razão de o evento sugerir temas mais profundos para que a juventude tente se encontrar.

Renato Goshima reforçou que o festival pretende eliminar as distâncias entre as pessoas e, por intermédio de cada jovem ou adulto que estiver conectado, consiga estabelecer pontes de união, solidariedade e esperança que fortaleçam os princípios do bem na consciência da juventude.

O 2º Festival da Juventude pela Paz Online é promovido pela Campanha da Juventude pela Paz, movimento ecumênico internacional que visa inspirar as novas gerações a despertarem o amor divino em seu interior, promovendo a união e a paz entre indivíduos de todas as crenças, culturas, povos e nações. Maiores informações podem ser obtidas neste endereço.