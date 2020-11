Jornal Nacional compartilha meme de Renata Vasconcellos e viraliza no Twitter

O Jornal Nacional está entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira, 19, após o próprio telejornal da Globo repercutir o meme de Renata Vasconcellos, gerado pelos usuários da rede social.

Na noite desta quarta, 18, o perfil oficial do JN publicou o tweet "Alô, técnica! O Jornal Nacional está no ar" para anunciar o início do programa e diversos telespectadores se divertiram com a chamada.

O meme foi criado depois dos apresentadores protagonizarem uma situação inusitada, durante a transmissão da atração na terça-feira, 17. Os jornalistas ficaram desnorteados quando um problema técnico impediu que a reportagem anunciada entrasse no ar.

O âncora tinha acabado de anunciar uma matéria sobre documentos do governo federal que facilitaram a exportação de madeira extraída ilegalmente quando Renata, após um curto silêncio, adiantou que o vídeo não entraria naquele momento.

"Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem", anunciou a jornalista. William Bonner afirmou que iria perguntar para a técnica qual reportagem os âncoras iriam chamar. Logo em seguida, Vasconcellos abaixou a cabeça e disse "Alô, técnica?".

No dia, o imprevisto repercutiu muito e diversos telespectadores brincaram com a situação no Twitter. "Você estuda o roteiro da apresentação e num piscar de olhos Se perde", disse um internauta. "Sorte do dia: você não trabalha na técnica do 'Jornal Nacional'", divertiu-se outro.

