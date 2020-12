Jessie J descobre doença na véspera do Natal, após acordar sem audição

Jessie J descobriu que sofre da Síndrome de Ménière - ( Foto: Estadão/Instagram @jessiej )

Jessie J revelou que acordou na véspera de Natal sem audição no ouvido direito. A cantora, de 32 anos, contou que foi ao hospital e também percebeu que não era capaz de andar em linha reta.

Em transmissão ao vivo no Instagram, Jessie compartilhou que descobriu que tem a Síndrome de Ménière, uma doença que afeta o ouvido e causa crises de vertigem, zumbidos e possibilidade de perda da audição.

"Eu conheço várias pessoas que sofrem com isso e várias falaram comigo e me deram dicas ótimas, então estou descansando no silêncio. Estou com saudade de cantar e estar perto das pessoas", disse a artista.

"Poderia ser muito pior, na verdade(...) Eu só fui pega de surpresa. Era véspera de Natal e eu estava no hospital pensando 'o que está acontecendo', mas estou feliz de ter ido logo e descobriram o que era e logo me deram os remédios certos e estou me sentindo bem melhor hoje. Faz muito tempo que não canto e quando canto muito alto parece que tem alguém querendo sair de dentro da minha orelha", finalizou ela.

Na sexta-feira, 25, Jessie também fez uma publicação comentando sobre a doença em uma lista de tudo que tinha feito neste Natal. "Estou assistindo a O Gambito da Rainha com meu dedo na minha orelha. Assisti ao primeiro episódio quatro vezes, porque não tenho foco e parece que alguém entrou na minha orelha e ligou um secador de cabelo", escreveu.

Por fim, ela ainda compartilhou uma mensagem de otimismo. "Enviando amor para todos que precisam, que estejam ou não sozinhos. Todos precisamos de um pouco de amor a mais. Esse Natal pode parecer meio estranho, mas uma vez na vida não é tão ruim quando outras pessoas nunca tiveram um bom na vida. Nessa semana, pense no que você tem e não no que não tem."