Izael, do grupo Demônios da Garoa, morre de covid-19 aos 79 anos

O músico Izael Caldeira, integrante do grupo Demônios da Garoa, morreu na noite desta segunda-feira, 15, vítima de covid-19. Ele estava internado desde o começo do mês para tratar a doença. Izael tinha 79 anos, completados no último 27 de janeiro. Em nota publicada em rede social, o grupo diz: "perdemos uma das vozes mais lindas desse País, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades".

O grupo vinha atualizando o estado de saúde do músico desde a sua internação, pedindo orações aos fãs. Na semana passada, uma postagem afirmava que o músico havia apresentado uma "melhora inesperada", mas que o quadro seguia grave.

O Demônios da Garoa é um dos grupos mais longevos da música brasileira e mundial. Formado em São Paulo, no próximo dia 23 completará 78 anos desde a sua formação. Izael ingressou no grupo em 1999 e tocava timba, além de cantar. Deixa a esposa, cinco filhos, nove netos e um bisneto.