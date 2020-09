Inhotim divulga data para reabertura ao público

O Instituto Inhotim reabrirá as portas ao público no dia 17 de novembro, sábado. De acordo com informação divulgada, o espaço em Brumadinho, Minas Gerais, terá novas dinâmicas de funcionamento.

Fechado desde 18 de março, por conta a pandemia de covid-19, a instituição começou a implantar um protocolo de segurança em todas as suas instalações.

Apesar de anunciar a reabertura, a direção do Inhotim afirma que poderá rever a data em caso de alertas sobre novos surtos na região.