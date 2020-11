Iabadabadu!

Surgido nos anos 1960, o desenho animado Os Flintstones será relembrado nesta terça, 17, a partir das 15h, pelo canal Like (530 da Claro), com reprise na quinta, no mesmo horário. Difícil não simpatizar com os personagens da Idade da Pedra, com o modo de vida deles, que mistura a época das cavernas com dias mais modernos.

Na história, Fred Flintstone é casado com Wilma, eles são pais da pequena Pedrita, e têm como animal de estimação o dinossauro Dino. E há ainda o seu melhor amigo e vizinho, Barney Rubble, casado com Betty, e pai do menino Bambam.

Certeza que será um programa para atiçar a memória do público, que acompanhou as mais variadas histórias dessas famílias, como as jogadas de boliche dos dois amigos Fred e Barney.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.