Henri Castelli deixa o programa 'Dança dos Famosos'

Neste domingo, 13, foi a estreia da 17ª edição do Dança dos Famosos, no programa Domingão do Faustão. Porém, a ausência de um participante chamou atenção: Henri Castelli, 42, deixou o reality musical da Rede Globo. O anúncio foi feito pelo próprio Faustão, que não deu mais informações sobre a saída do ator, porém afirmou que o participante substituto será revelado no próximo programa, no domingo, dia 20.

O time masculino da Dança dos Famosos já conheceu quem serão suas parceiras na dança. Seguem na competição Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto e Marcelo Serrado.

Já na equipe feminina estão: Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio, que iniciarão a disputa no próximo domingo.

O vencedor da última temporada foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Outros ganhadores de edições anteriores são Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Torloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr.

Castelli estreou na Globo no seriado Hilda Furacão, em 1998. Desde então, atuou em novelas de sucesso como Caras e Bocas (2009-2010), Belíssima (2005-2006) e Flor do Caribe (2013), que está sendo reprisada na emissora atualmente.