Governo revoga nomeação de capitão da PM para Secretaria ligada à Cultura

André é apoiador de Jair Bolsonaro, defensor de Carlos Bolsonaro e entusiasta da gestão do secretário Mário Frias - (Foto: Reprodução Facebook)

Nomeado no dia 7 de agosto, o capitão da Polícia Militar da Bahia André Porciuncula Alay Esteves não é mais o secretário da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura. Em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, o ministro chefe da Casa Civil Braga Netto tornou sem efeito a nomeação do profissional nascido em 1985, apoiador de Jair Bolsonaro, defensor de Carlos Bolsonaro e entusiasta da gestão do secretário Mário Frias.

Na mesma edição do Diário Oficial, a dentista Edianne Paulo de Abreu, candidata a deputada federal pelo PSL em 2018, foi nomeada para o cargo de coordenadora geral do Centro Técnico do Audiovisual, do Departamento de Políticas Audiovisuais. E Jéssyca Hellen Ferreira Paulino Fernandes vai exercer a função comissionada de coordenadora da Coordenação-Geral de Inovação e Infraestrutura Audiovisual, do Departamento de Políticas Audiovisuais. Formada em Letras, ela já atuava no órgão.