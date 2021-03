Fundação de Cultura implementa ações de parceria entre o Programa do Artesanato Brasileiro e Mercado Livre

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, vai participar da implementação da parceria entre o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e a empresa de mercado eletrônico Mercado Livre, para democratizar o comércio do artesanato e o acesso aos meios de pagamento para artesãs e artesãos de Mato Grosso do Sul. A ação é nacional, e a FCMS participa em nível estadual, por meio do Programa Estadual do Artesanato Brasileiro.

Ao longo do mês de março vão acontecer algumas iniciativas de formação visando promover produtos artesanais brasileiros dentro do marketplace. O objetivo é apoiar a inclusão de artesãos cadastros no SICAB (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro) no Mercado Livre, dar visibilidade aos seus produtos para o consumidor da plataforma e assim potencializar a geração de trabalho e renda. São mais de 163 mil artesãs e artesãos cadastrados no programa, em todo o país. Desses, vale destacar que 76% são do sexo feminino. Em Mato Grosso do Sul são 6.399 artesãos cadastrados no SICAB.

Numa primeira fase do projeto serão mobilizados coordenadores estaduais de artesanato dos Estados, representantes da confederação nacional de artesanato, e gestores SEBRAE nas unidades da Federação para que eles conheçam o ecossistema de soluções do Mercado Livre. Além disso, no dia 15 de março será realizado um webinar ao vivo e gratuito que irá apresentar às artesãs e aos artesãos de todo o Brasil como obter bons resultados vendendo na plataforma.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, Katienka Klain, explica que a gerência é o Programa Estadual do Artesanato Brasileiro, ligado ao Programa Nacional. “Então, nós somos representantes aquí em Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer o treinamento e a curadoria, além da divulgação da parceria, e vamos auxiliar os artesãos daqui a participar”.

“A ação reforça o compromisso do Mercado Livre em democratizar o comércio eletrônico e impulsionar o consumo de impacto positivo, oferecendo ferramentas para a inclusão digital e financeira de empreendedores de todo o país" afirma Laura Motta, Gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

Sobre o Programa do Artesanato Brasileiro

O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) tem o objetivo de coordenar e desenvolver atividades que visem a valorizar o artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, além de desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal.

As ações do Programa possibilitam a consolidação do artesanato brasileiro enquanto setor econômico de forte impacto no desenvolvimento das comunidades, a partir da consideração de que a atividade é disseminada em todo território nacional, possuindo variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura regional.

Sobre o Mercado Livre

O Mercado Livre é a companhia voltada à tecnologia para e-commerce e serviços financeiros, que oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos e serviços por meio da internet, com as seguintes áreas de negócios: o Marketplace mercadolivre.com, a fintech Mercado Pago, Mercado Envios, Mercado Livre Veículos, Imóveis e Serviços, Mercado Ads e Mercado Shops.

SERVIÇO:

[Webinar] Como turbinar suas vendas no Mercado Livre

Data: 15/03/2021

Horário: das 10h00 às 11h30

Acesse pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=TcgCo1Kpsss&feature=youtu.be

Gratuito

Foto: Divulgação